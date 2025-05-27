南市議員為高雄南星機場爭取發聲 黃偉哲回應了

南市議員林依婷認為，高雄南星機場的爭取，對台南交通動脈有很大助益。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/27 13:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南過去爭取七股國際機場設立，不過南市議員林依婷今（27）日在市政總質詢時，為設在高雄彌陀的南星國際機場爭取發聲，認為未來台61線南延，可以與南星機場交通脈動相輔相成，促進南高共榮。

對此，台南市長黃偉哲答詢表示，南高本來就一日生活圈，發展息息相關， 例如高科技共創發展已形成S科技廊帶，台南與高雄確實無法一刀切，不論是高雄南星機場或是在台南機場、七股機場被重新啟動，都是樂觀其成。若是選南星機場，周邊交通一定要有配套， 目前南星機場周邊交通太不方便，而台南機場和七股則相對方便，但是南星機場位在高雄人口較多，因此孰優孰劣要由專家學者來專業評估。

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林依婷表示，南星機場對南台灣很重要，因為隨著南台灣成為全球半導體產業核心，包括台積電在台南、高雄、屏東持續投資，南部地區未來將成為「世界級矽谷」。因應龐大國際人才流動需求，南台灣亟需一座能直飛歐美、承擔第2國際門戶機能的機場；且對台南人要出國也不必到桃園，南星機場若能落腳在台南與高雄交界的彌陀外海，不僅地理位置適中，在不影響小港或岡山的軍用空域下，具備發展潛力。

林依婷強調，若南星機場確定落腳彌陀，其聯外道路勢必成為重要配套。目前該區域尚無高架快速道路通過，若台61線能南延至高雄，不僅可作為南星機場的聯外主幹，更能分流台17與國道1號的交通壓力，提升整體南部路網效率，「那台61南延的效益是不是也出來了」？

台南市長黃偉哲表示，台南七股機場與高雄南星機場優缺點由中央專業評估。（記者洪瑞琴攝）

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