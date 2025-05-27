傳台鐵花東優惠僅95折且綁會員 黃建賓要求更優惠方案

台鐵票價將從6月23日起漲價。（記者黃明堂攝）

2025/05/27 12:52

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵票價將於6月23日起調漲，據台鐵規劃，花東居民加入台鐵會員，累計點數將比一般會員多3至5倍，點數可折抵票價，相當於打97至95折。台東縣立委黃建賓今指出，此方案折扣過低、不便長者使用、未同步訂票系統，他要求中央立刻檢討，並加碼提出更優惠的方案。

黃建賓指出，先前質詢時就要求交通部長陳世凱，花東優惠方案不能只有會員制點數加倍，折扣比例也要調高，但台鐵推出方案仍只有「平日購票會員制點數5倍、假日3倍」，換算後僅是95折及97折優惠，且必須註冊為台鐵會員才使用。

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黃建賓強調，目前台鐵規劃的草案存在三大問題：第一，「折扣比例過低」，若以95折優惠換算，購買一次台北台東來回自強號936元，只能折扣約47元，根本是杯水車薪；第二，僅限會員制對於不太會使用智慧型手機的年長者而言，使用上相當不便，折扣恐怕看得到用不到；第三，卓榮泰、陳世凱先前已承諾，會在新票價上路前同步規劃好優惠方案，但新票價已在訂票系統上路，交通部仍未有明確方案。

黃建賓說，針對目前的草案，交通部必須立刻檢討，提升折扣比例，務必讓花東民眾有感，彌補東部交通長年受到中央漠視的狀況；而除了會員制優惠，交通部也必須研擬可直接臨櫃折扣或實名制訂票直接折扣的方式，讓民眾使用上更方便。

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