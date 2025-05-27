學生自殺自傷通報4年增加上萬人次 教育部攜手台大因應

學生自殺自傷通報4年增加上萬人次，教育部攜手台大公衛學院教授張書森團隊，以舉辦工作坊增加相關人員知能等方式因應。（教育部提供）

2025/05/27 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕依教育部統計，近年學生自殺自傷校安通報人次增加，至2023年通報1萬5196人次，較2019年的4477人次增加上萬次通報，教育部近日辦理「安全計畫介入工作坊」，提升輔導人員知能，強化校園學生自傷三級預防工作計畫。

教育部學特司科長楊奕愔說明，「安全計畫介入」是一項經實證支持的自殺預防策略，促進使用者（有重複自我傷害或自殺意念或企圖者）與協助者（專業人員）之間的合作。透過討論，共同制定結構化的行動計畫，協助學生提早覺察自傷自殺危機的警訊，即時採取因應策略與求助行動，以減少自我傷害行為的發生。

請繼續往下閱讀...

為強化校園心理健康支持系統，教育部邀請大專校院從事學生輔導工作的相關人員參與工作坊，由國立台灣大學公共衛生學院承辦，協助輔導人員深入了解「安全計畫介入」理論基礎與實務應用，更進一步提升校園學生自傷三級預防工作計畫的效能。

計畫主持人、台大教授張書森透過影片提供案例示範，帶領參與者學習安全計畫介入的核心概念與詳細執行步驟，同時安排角色扮演練習，讓輔導人員在模擬情境中熟悉與應用此一介入工具，進一步提升其與學生合作的信心與能力。他表示，透過這些實務練習，期望輔導人員能在未來的實務操作中適當融入此工具的運用，協助學生制定個人化的因應方案，全面強化輔導工作的專業效能。

楊奕愔表示，社會快速變遷，校園議題多元複雜，如何有效協助經歷心理危機與自我傷害風險的學生，成為校園教育與輔導工作的一大挑戰，不僅涉及校園內部的跨單位系統合作，也需要與醫療及社區資源建立緊密的合作網絡，同時提供校園輔導人員系統化的專業訓練，並給予所需要的支持與支援，降低校園自我傷害事件的發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法