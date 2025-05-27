端午連假天氣好轉 國5單日恐連塞12小時

端午節3天連假將於5月30日展開，宜蘭縣政府預估將有大量車潮湧上國道5號。（圖由警方提供）

2025/05/27 12:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕端午節3天連假將於30日展開，首日起天氣逐漸好轉，宜蘭縣政府交通處表示，依據往年經驗，將有大量車潮湧上國道，國道5號單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，壅塞時段恐長達12小時。

縣府交通處預估，國5南下壅塞時段，分別是5月30日清晨5點到下午5點、5月31日清晨5點到下午3點；北上收假車潮壅塞時段為5月31日上午10點到晚上9點、6月1日上午8點到晚上9點，恐分別連塞11小時與13小時。

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縣府除呼籲駕駛人避開壅塞時段，也鼓勵搭乘大眾運輸，可利用299元宜蘭好行3日券外，台鐵自5月29日至6月2日，也全線加開各級列車共計109班。其中經宜蘭到花蓮的EMU3000型自強號列，共加開4班，新竹湖口開往台東的區間快車則有6班。

公路局為鼓勵民眾連假搭乘大眾運輸工具，其中有90條國道客運路線享6折優惠，搭乘客運、台鐵於10小時內轉乘宜蘭縣境市區客運，則享一段票或基本里程免費，轉乘指定幸福巴士也免費。

5月30日凌晨0點至中午12點及5月31日清晨5點至中午12點，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，5月31日及6月1日的下午1點至6點實施蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。另外，因應連假停車需求，宜蘭縣府協調中華、南安國中，以及力行、竹林、蘇澳、員山與憲明國小等8所學校，開放免費校園停車共有298個車位。

至於蘇花路廊，縣府預估首日南下車多時段為清晨6點至中午12點，北返車潮則落在6月1日中午11點至下午4點。公路局表示，首日南下旅次全天交通量約有1.2萬輛次，尖峰時段最高車流量每小時將達920輛以上，車多時段平均車流量約850至900輛，車潮預計將持續至中午12點後緩解。

警方進行車流交通疏導。（圖由警方提供）

連假宜蘭湧現人車潮，警方進行交通疏導。（圖由警方提供）

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