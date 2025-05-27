連假前鋒面挾強降雨來襲！ 週末天氣好轉

今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/27 11:34

〔記者林志怡／台北報導〕端午連假將至，但連假初期受到鋒面通過影響，各地將有明顯降雨。中央氣象署提醒，今天各地天氣短暫好轉，但明天起因鋒面接近，台灣由北而南轉雨，連假前一天的週四，更因為鋒面通過台灣上空，各地有雷陣雨及廣泛大雨、局部性豪雨，週五過後天氣才會逐漸恢復穩定。

中央氣象署科長劉宇其指出，今日水氣偏少，且台灣北方有一處高壓，各地天氣相對穩定，普遍雲量較少，但受到偏東風影響，東半部地區、大台北等有局部或零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

此外，目前中國華南至內陸一帶有雲系發展，滯留鋒面逐漸建立，預計明天抵達台灣附近，並造成水氣增加、天氣趨於不穩定，各地陸續有降雨出現，今日深夜至明天，北部地區降雨逐步增加。

劉宇其表示，這波鋒面將於週四通過台灣上空，並持續向南移動，雨區由北而南擴展，各地容易有短延時強降雨，並有雷陣雨及局部性大雨，且西半部地區普遍有局部性豪雨。

隨著鋒面週四晚間進入巴士海峽，雨區由北而南陸續趨緩，週五南部、東部、東南部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，但連假後半段的週六、週日僅花東、恆春半島持續有雨，其他地區轉為多雲到晴的好天氣，山區則有午後雷雨。

劉宇其說，下週一台灣周邊轉為南風的環境，南部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，劉宇其指出，週四至週六清晨期間，台灣將同時受到降雨及鋒面後方的東北季風影響，各地氣溫逐步下滑，尤其北部、東北部在週五、週六的清晨氣溫僅19至20度，整體感受偏涼。

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法