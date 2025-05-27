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    汽機車考照筆試「取消是非題改選擇題」 目標明年上路

    交通部公路局長陳文瑞27日表示，汽機車考照題型將取消是非題，預計明年度上路。（記者蔡昀容攝）

    交通部公路局長陳文瑞27日表示，汽機車考照題型將取消是非題，預計明年度上路。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/27 11:37

    〔記者蔡昀容／台北報導〕高齡駕駛事故頻傳引社會關注。交通部公路局今（27日）表示，現正規劃調整汽機車考照筆試內容，將取消是非題，全部改為選擇題，且作答從三選一變成四選一，以提升鑑別度，目標明年度上路。

    汽車駕照筆試40個題目，機車駕照筆試50個題目，是非題、選擇題皆各半。筆試通過率方面，汽車約8成5，機車不到8成；筆試路考皆通過取得駕照者，汽車約7成5，機車約5至6成。不過明年題型將有大變動。

    交通部原訂5月20日舉辦總統就職週年施政記者會，但前一天發生新北三峽重大車禍，臨時取消，改至今天於桃園監理站對外報告。

    上週接連發生高齡駕駛車禍，引起大眾對駕照管理的討論。部長陳世凱表示，交通部除針對高齡換照祭出新措施，新手考照筆試也要有鑑別度，公路局已著手篩選。

    公路局長陳文瑞會後受訪指出，公路局規劃取消是非題，全部改為選擇題，原本3個選項也將增為4個選項，提升考試鑑別度。

    陳文瑞說明，考量有些考生是非題會用猜的，因此將這類型題目刪除；另外，未來會特別重視駕駛人安全觀念、人本安全相關考題。

    陳文瑞強調，本來就會定期淘汰停考答對率過高考題，例如答對率99、98、97％的題目，以提高鑑別度，這都是長年持續在做的工作。

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