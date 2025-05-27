萌物入侵！淡古吉祥物免費借用 屁屁動物全台看得見

淡古聯盟公仔趴趴走，全台都看得見。（淡水古蹟博物館提供）

2025/05/27 11:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕受人喜愛的屁屁動物系列吉祥物不去淡水古蹟博物館也看得到！博物館推出「裝置藝術品巡迴展覽」，開放借用貓咪、兔子、恐龍、響尾蛇的屁屁動物系列與淡古聯盟公仔等吉祥物，其中淡古聯盟5隻公仔日前快閃應援雙北世壯運，為選手加油。

淡古博物館表示，去年在各國小巡迴展出屁屁動物系列，廣受師生好評，直呼「巨型寵物」太可愛。今年前往「新北城市派對－文化體驗市集」，5隻淡古聯盟公仔熱情為所有參賽者應援，吸引其他民眾目光。

請繼續往下閱讀...

博物館指出，目前淡古聯盟每隻大型公仔難得在淡水海關碼頭一次亮相，展覽也深入淺出地介紹古蹟擬人化的故事，以活潑的展示手法詮釋歷史文化，展期至6月1日為止，歡迎把握機會。另外屁屁動物系列藝術裝置配合生肖年，將於今年底推出馬年相關設計，預期再度掀起拍照打卡人潮。

淡古博物館說明，即日起開放全民無償借用公仔，室內展期最多6個月，戶外展期最多3個月，詳細活動計畫請上淡古官網查詢或粉絲專頁、IG查詢。

淡水古蹟博物館無預警入侵，萌化小朋友的心。（淡古博物館提供）

屁屁動物無預警出沒，全台灣都看得見。（淡古博物館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法