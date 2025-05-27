為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萌物入侵！淡古吉祥物免費借用 屁屁動物全台看得見

    淡古聯盟公仔趴趴走，全台都看得見。（淡水古蹟博物館提供）

    淡古聯盟公仔趴趴走，全台都看得見。（淡水古蹟博物館提供）

    2025/05/27 11:18

    〔記者陳奕劭／新北報導〕受人喜愛的屁屁動物系列吉祥物不去淡水古蹟博物館也看得到！博物館推出「裝置藝術品巡迴展覽」，開放借用貓咪、兔子、恐龍、響尾蛇的屁屁動物系列與淡古聯盟公仔等吉祥物，其中淡古聯盟5隻公仔日前快閃應援雙北世壯運，為選手加油。

    淡古博物館表示，去年在各國小巡迴展出屁屁動物系列，廣受師生好評，直呼「巨型寵物」太可愛。今年前往「新北城市派對－文化體驗市集」，5隻淡古聯盟公仔熱情為所有參賽者應援，吸引其他民眾目光。

    博物館指出，目前淡古聯盟每隻大型公仔難得在淡水海關碼頭一次亮相，展覽也深入淺出地介紹古蹟擬人化的故事，以活潑的展示手法詮釋歷史文化，展期至6月1日為止，歡迎把握機會。另外屁屁動物系列藝術裝置配合生肖年，將於今年底推出馬年相關設計，預期再度掀起拍照打卡人潮。

    淡古博物館說明，即日起開放全民無償借用公仔，室內展期最多6個月，戶外展期最多3個月，詳細活動計畫請上淡古官網查詢或粉絲專頁IG查詢。

    淡水古蹟博物館無預警入侵，萌化小朋友的心。（淡古博物館提供）

    淡水古蹟博物館無預警入侵，萌化小朋友的心。（淡古博物館提供）

    屁屁動物無預警出沒，全台灣都看得見。（淡古博物館提供）

    屁屁動物無預警出沒，全台灣都看得見。（淡古博物館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播