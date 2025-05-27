高雄仁武人口快破10萬人 新增92期特色公園明年4月完工

仁武區第92期重劃區公園完工模擬圖。（高雄市工務局提供）

2025/05/27 11:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市仁武區人口不斷增加，即將突破10萬大關，市府將打造92期特色公園，包含中大型寵物公園、高鐵為主題的奔馳車廂遊戲場，預計明年4月完工。

仁武區交通網便捷、生活機能佳，與三民、左營區僅民族路之隔。隨著少子化浪潮來襲，仁武區自然增加率（出生率－死亡率）卻連續14年正數，截至今年4月份，人口數已達99541人，即將突破10萬大關。

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高雄市工務局長楊欽富今（27）日宣布， 仁武區第92期重劃區公園開闢工程正式啟動，總面積5.36公頃，預計於115年4月完工，採分期分區施作，第一期工程為公五、公六、公七公園用地及綠地，總面積約1.76公頃，盼打造高架橋下育樂齊全的休憩環境，均衡水管路南北兩側發展。

工務局說明，第92期重劃區公園鄰近中山大學仁武校區、後安壘球場及仁武運動公園，串聯安樂東街、水管路及中正路，設計上降低高架橋下壓迫感，串聯綠廊公園，並導入各年齡層使用的機能設施，第一期的公五、公六、公七，將分別設置友善寵物公園、特色遊戲場及鄰里公園。

工務局公園處補充說，公五友善寵物公園將是高雄第一座中大型寵物公園，占地約0.43公頃，其中狗狗活動區域達0.23公頃，活動空間區分為大中型犬區及中小型犬區，並設置圍籬，以雙層門單進單出做為出入口防護措施。

公六遊戲場則結合高鐵快速前行、穿越山洞意象，打造高鐵為主題的奔馳車廂遊戲場，並設置飛車過山滑梯組、共融鞦韆組、車輪爬架及滑步車道等；公七鄰里公園配置環狀步道、活動草坪，可提供野餐及運動，並於高鐵橋下設置體健設施區。

仁武區第92期重劃區公園設置友善寵物公園，圖為完工模擬圖。（高雄市工務局提供）

仁武區人口不斷增加，第92期重劃區公園可為民眾提供一處休憩好去處。圖為完工模擬圖。（高雄市工務局提供）

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