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    中市海線景點多缺乏串聯行銷 市議員要求推海線觀光套票

    台中海線有如高美濕地眾多景點，卻未串聯，市議員建議推主題套票（資料照）

    台中海線有如高美濕地眾多景點，卻未串聯，市議員建議推主題套票（資料照）

    2025/05/27 12:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國外為吸引觀光客，常推出主題套票，中市議員施志昌指出，台中海線有很多觀光景點如高美濕地、大甲鎮瀾宮，因缺乏有系統的行銷，旅客只單點遊玩卻未串連，要求市府應借鏡日本「葉山女子旅套票」的成功模式，推出各項主題的海線觀光套票，整合交通、美食、景點與體驗，提升海線觀光吸引力與停留效益。

    觀旅局表示，已啟用的「679台中活力海洋線」旅遊路線將會搭配套票推廣。

    議員施志昌指出，日本神奈川縣葉山町與京急電鐵合作的「葉山女子旅套票」，成功吸引女性與自由行旅客，透過整合交通與在地體驗，有效帶動沿海地區觀光，對台中海線發展具有高度參考價值。

    他強調，台中海線擁有高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港、大安濱海樂園等觀光資源，卻長期受限於交通不便與缺乏整合行銷，無法充分發揮觀光潛力。市府應主動盤點資源，從女性友善與慢活旅遊角度重新打造品牌。

    施志昌建議市府先規劃「療癒系海線女子旅套票」主題式套票，男女皆可購買，未來也可推屬於男子套票，利用各種吸引民眾主題套票，來將海線觀光增溫。

    他認為可從交通整合與票券設計著手，由交通局串聯台鐵與市區公車，推出一日或二日票券，並結合在地消費優惠，提升便利與吸引力；另可導入 MaaS 智慧票券，提供電子預約功能。

    其次，也要從景點路線與療癒體驗著手，施志昌指出，由觀旅局規劃主題路線，如高美濕地生態導覽、大甲宗教文化巡禮、梧棲漁港美食與海岸散步等，並結合小旅行、農場餐桌、水上活動、酒莊品酒等體驗，創造質感輕旅行。

    另外，觀旅局也應該著手品牌行銷與社群經營，施志昌建議先建立如「海線女子旅」等主題的形象網站與IG平台，吸引年輕族群參與。

    「台灣好行679」5月4日已通車，觀旅局表示會推出旅遊套票。（市府提供）

    「台灣好行679」5月4日已通車，觀旅局表示會推出旅遊套票。（市府提供）

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