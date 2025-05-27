結合端節和食農教育 竹縣陸豐國小學童包粽初體驗

新竹縣陸豐國小學童們睜大眼睛看社區志工媽媽們示範包粽子也躍躍欲試。（記者黃美珠攝）

2025/05/27 10:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕週六就是端午節，新竹縣陸豐國小52名小朋友們，今天早上在師長規劃的食農教育課程中，隨著社區「阿娟姊」、竹東區農會家政班、四健會成員，一起拿起粽葉學著包粽子，蒸煮後除了自己品嘗，還送給在地養護之家的長輩們一起享用，體驗自己動手做分享的喜悅。

陸豐國小校長蔡桂榕說，該校今年躋身農糧署食米學園計畫學校之列，也把食米納入校訂特色課程~食農教育當中，所以今天在學校老師、社區媽媽、以及竹東農會等的協助下，結合即將來到的端午節，把全校52名小朋友分2梯次，輪流體驗包粽子。

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一早，約莫8點40分，社區阿娟姊就到校指導小一到小三的學童們，就在該校共讀站前的走廊一起動手包粽子，第2梯次則由中高年級的小朋友們接手，包完後就立刻蒸煮。

蔡桂榕說，原定他們安排小朋友們親自把他們小手包出來的肉粽，送往在地的富林養護之家分享給在裡面安養的阿公、阿婆們，但是考慮近來COVID-19疫情逐漸加溫，為了保護長輩和自己，最後則由養護之家的代表到校代表受贈，也讓小朋友們學習雖然計畫趕不上變化，但是順勢而為也無不可的道理。

學校和社區師長們從如何拿好粽葉開始教起，陸豐國小的學童們則睜大眼睛仔細學習。（記者黃美珠攝）

新竹縣陸豐國小學童們今天早上用包粽子，結合端午節和節氣，接受食農等相關教育。（記者黃美珠攝）

新竹縣陸豐國小學童們今天早上跟著社區志工們一起包粽子，體驗自己動手做和分享的樂趣。（記者黃美珠攝）

新竹縣陸豐國小今天早上的食農教育教小朋友們包粽子，大家從如何正確拿粽葉開始一步步學起。（記者黃美珠攝）

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