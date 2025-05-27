為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    結合端節和食農教育 竹縣陸豐國小學童包粽初體驗

    新竹縣陸豐國小學童們睜大眼睛看社區志工媽媽們示範包粽子也躍躍欲試。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小學童們睜大眼睛看社區志工媽媽們示範包粽子也躍躍欲試。（記者黃美珠攝）

    2025/05/27 10:55

    〔記者黃美珠／新竹報導〕週六就是端午節，新竹縣陸豐國小52名小朋友們，今天早上在師長規劃的食農教育課程中，隨著社區「阿娟姊」、竹東區農會家政班、四健會成員，一起拿起粽葉學著包粽子，蒸煮後除了自己品嘗，還送給在地養護之家的長輩們一起享用，體驗自己動手做分享的喜悅。

    陸豐國小校長蔡桂榕說，該校今年躋身農糧署食米學園計畫學校之列，也把食米納入校訂特色課程~食農教育當中，所以今天在學校老師、社區媽媽、以及竹東農會等的協助下，結合即將來到的端午節，把全校52名小朋友分2梯次，輪流體驗包粽子。

    一早，約莫8點40分，社區阿娟姊就到校指導小一到小三的學童們，就在該校共讀站前的走廊一起動手包粽子，第2梯次則由中高年級的小朋友們接手，包完後就立刻蒸煮。

    蔡桂榕說，原定他們安排小朋友們親自把他們小手包出來的肉粽，送往在地的富林養護之家分享給在裡面安養的阿公、阿婆們，但是考慮近來COVID-19疫情逐漸加溫，為了保護長輩和自己，最後則由養護之家的代表到校代表受贈，也讓小朋友們學習雖然計畫趕不上變化，但是順勢而為也無不可的道理。

    學校和社區師長們從如何拿好粽葉開始教起，陸豐國小的學童們則睜大眼睛仔細學習。（記者黃美珠攝）

    學校和社區師長們從如何拿好粽葉開始教起，陸豐國小的學童們則睜大眼睛仔細學習。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小學童們今天早上用包粽子，結合端午節和節氣，接受食農等相關教育。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小學童們今天早上用包粽子，結合端午節和節氣，接受食農等相關教育。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小學童們今天早上跟著社區志工們一起包粽子，體驗自己動手做和分享的樂趣。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小學童們今天早上跟著社區志工們一起包粽子，體驗自己動手做和分享的樂趣。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小今天早上的食農教育教小朋友們包粽子，大家從如何正確拿粽葉開始一步步學起。（記者黃美珠攝）

    新竹縣陸豐國小今天早上的食農教育教小朋友們包粽子，大家從如何正確拿粽葉開始一步步學起。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播