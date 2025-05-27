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    台中聯合婚禮首辦熱氣球趴 讓有情人空中互許終身

    台中今年聯合婚禮將首度推出「空中婚禮」版，讓新人搭熱氣球空中互許終身。（圖由市府提供）

    台中今年聯合婚禮將首度推出「空中婚禮」版，讓新人搭熱氣球空中互許終身。（圖由市府提供）

    2025/05/27 11:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年市民暨公教人員聯合婚禮有新創意，今年分「地面版」及「空中版」，首度辦熱氣球趴，讓新人在空中互許終身，民政局指出，因是首辦，限量6對新人搭熱氣球結婚；「地面版」聯合婚禮則號召50對新人可搭浪漫雙層戀愛巴士，2場次將於6月2日上午9時開放線上報名，先搶先贏。

    台中市民政局長吳世瑋指出，為鼓勵新人成家立業，台中市聯合婚禮年年推陳出新，2020年安排總價破億元的25部瑪莎拉蒂跑車作為99對新人進場禮車，2021年到熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」，有白馬花轎讓新人搭乘，2022年則是到后里馬場花舞館，也有浪漫馬車婚禮，2023年則到豐原葫蘆墩公園舉辦夢幻戶外婚禮派對；去年則選在百年一德洋樓見證永恆愛情。

    今年聯合婚禮有2版本，首場「地面版」的聯合婚禮睽違6年重回到市府舉行，吳世瑋指出，當天參與的新人可搭乘雙層戀愛巴士享愛夏日浪漫遊，活動更邀請第6屆《星光大道》冠軍歌手閻奕格擔任幸福大使，現場將獻唱多首動人祝福歌曲，祝福新人。

    第2場聯合婚禮則配合中台灣年度盛事石岡熱氣球嘉年華，首度推出「空中版」的聯合婚禮，因熱氣球場次有限，加上也需新人有膽量，首見的空中聯合婚禮限量6對新人報名，讓新人乘坐熱氣球在空中許終身。

    民政局指出，今年市民暨公教人員聯合婚禮訂6月2日上午9時開放線上報名，6月29日第1場次限額50對、8月29日第2場次限額6對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者，均可報名參加，每對新人只能報名一場次，不可複選，先搶先贏。

    民政局補充，市府今年也準備多項幸福賀禮，出席聯合婚禮的每對新人將可獲得成家好禮小家電、愛心鎖、金鏟子、囍米、囍筷、心型麵及囍餅等6大好禮，祝福新人婚姻生活「甜甜」蜜蜜、「鎖」住幸福、幸福「筷」樂、好孕「鏟」子，活動當日還有機會抽中加碼禮，報名詳情請至活動專屬網站查詢，名額有限，歡迎新人把握機會報名。

    台中今年聯合婚禮將首度推出「空中婚禮」版，讓新人搭熱氣球空中互許終身。（圖由市府提供）

    台中今年聯合婚禮將首度推出「空中婚禮」版，讓新人搭熱氣球空中互許終身。（圖由市府提供）

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