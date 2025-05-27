國立苗商學生創作進駐 苗栗火車站成藝廊

國立苗栗高商多媒體設計科即日起至6月20日，於台鐵苗栗車站公共空間舉辦第四屆專題展「低的四次方」暨113學年度優秀作品展。（圖由苗栗高商提供）

2025/05/27 10:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高商多媒體設計科即日起至6月20日，於台鐵苗栗車站公共空間舉辦第4屆專題展「低的四次方」暨113學年度優秀作品展，展出學生透過手繪、數位繪圖、動畫、遊戲設計與影音創作等多元形式創意成果，校方歡迎民眾前往參觀，共同見證新世代青年無限的創意與熱情。

展出創作豐富，包括獲113學年度全國商科技藝競賽電腦繪圖類金手獎第3名的高三學生龐立慧細膩筆觸與紮實電繪技巧的創作，及全國專題競賽影音類佳作《苗栗愛，唱出苗栗的愛》；平面設計類佳作《瑞斯貝克的聖誕夜》。另有學生自製的互動遊戲《視線》首次對外公開，玩家將扮演一位遭遇校園霸凌的角色，透過沉浸式體驗，激發觀眾對同理心與人際尊重的思考。

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多媒體設計科主任徐志宏表示，雖然許多學生在入學時並無美術基礎，但透過系統化課程與持續練習，學生1年內便能展現亮眼成果，3年後更可直接銜接職場。他指出，學生在各類競賽表現優異，已連續2年獲得全國商科技藝競賽金手獎，展現教學實力。

校長李燕坪也肯定師生努力成果，表示「教師用心、學生認真」是成功的關鍵。今年更有2名高二學生通過教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」甄選，將於暑假赴海外實踐夢想，展現學校國際視野。

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