有夠誇張!鋰電池、平板電腦當垃圾丟 南投市公所加強破袋稽查

南投市運往苗栗焚化廠處理的生活垃圾遭退運，清潔隊員清出大批資源回收物。（南投市公所提供）

2025/05/27 10:43

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化廠，落實垃圾分類、源頭減量益形重要，惟近日南投市運往苗栗焚化廠處理的生活垃圾，卻被發現夾雜包括鋰電池、計算機、蘋果iPad平板電腦、甚至一整捆的消防水管等資源回收物，因而慘遭全車退運，南投市公所呼籲民眾要做好垃圾分類，即日起並將加強破袋稽查，若夾雜資源回收物將依規定拒收。

南投市公所清潔隊垃圾車，近日載運生活垃圾前往苗栗焚化廠焚化處理，卻被要求全車退運，原來垃圾中夾雜許多資源回收物，清潔隊緊急調派近30名隊員，在場內花費1.5小時進行破袋篩分，從約19公噸垃圾中，清出近20公斤琳瑯滿目的資收物，包括iPad平板電腦、鋰電池、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶、塑膠瓶等，場面令人震驚。

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南投市清潔隊指出，這些物品本應透過回收系統妥善處理，卻遭丟入一般垃圾，違反焚化爐進廠規定，其中如鋰電池、3C產品等有可燃成分，在運送、貯存或焚化過程中易引發火災或爆炸，對運送車輛、掩埋場或焚化廠設備與人員安全造成嚴重威脅。

南投市公強調，為防止類似事件再次發生，即日起啟動加嚴垃圾破袋稽查，除既有沿線隨機破袋外，將對定時定點、社區大樓子車清運，安排專人逐袋破袋檢查，若查獲混入不可燃、不適燃或資源回收物品，將依規拒收處理。

南投市長張嘉哲表示，垃圾分類是市容整潔與公共安全的第一道防線，請大家務必做好垃圾、廚餘、資源回收物分類，尤其是電池、印表機碳粉匣、3C電子產品、高壓氣瓶及玻璃類等重點回收物，切勿將資收物混入一般垃圾袋，以免造成垃圾退運，也增加作業風險。

南投市垃圾遭退運，原來竟夾雜平板電腦。（南投市公所提供）

民眾將鋰電池當垃圾丟，恐引發火災，增加清潔隊人員作業風險。（南投市公所提供）

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