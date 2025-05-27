高雄859戶「崇實安居」社宅完工 每月租金最便宜4820元

高雄崇實安居外觀。（國家住都中心提供）

2025/05/27 10:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於左營海軍基地門口附近、國家住都中心在高雄打造的首個社宅「崇實安居」，目前已完工，將於6月9日起招租，總計有859戶，數量相當龐大，這也是高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的一個，弱勢族群每月租金含管理費最便宜只要4820元起。

「崇實安居」樓高14層，共有4棟，於2021年11月動工，共規劃859戶，因應靠近軍區及左營外來人口較多，其中1房多達523戶、2房232戶、3房104戶，並提供汽車停車位459席、機車停車位930席，目前已全部完工，將開放給一般民眾及弱勢族群申請租屋。

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國家住都中心指出，1房型面積14至19坪，每月租金含管理費4820（弱勢）至12110元；2房型面積25至29坪，每月租金含管理費8440（弱勢）至20190元；3房型面積38至39坪，每月租金含管理費10780（弱勢）至23520元。

​ 房仲業者認為，「崇實安居」坐落於三鐵共構生活圈，車程15分鐘可到台積電楠梓園區，社區內設有日間照顧中心、兒童閱覽室、健身房及12間店鋪，未來會相當熱門搶手。

國家住都中心表示，崇實安居與台北市萬華「萬華安居」、新北三重「五谷好室A」、桃園中壢「龍岡好室」，均於6月9日起至7月8日，全面採24小時線上申請，預計10月9日公開抽籤，最快12月1日即可入住。

崇實安居申請條件須設籍高雄市，於南高屏無自有住宅，家戶動產小於479萬元、家戶不動產小於575萬元，且家庭年所得小於128萬元、每人月均所得小於56140元。相關訊息請至國家住都中心官方網站查詢https://www.socialhousing.tw/portal。

高雄市都發局指出，「崇實安居」859戶，是高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的一個；但興建中的楠梓清豐社宅有1594戶、鳳山勝利安居社宅A基地有1865戶，未來將被超越。

截至今年4月底，中央在高雄興建19833戶社宅（含已完工669戶、興建中13318戶、已決標待開工5846戶）、另有6907戶規劃中，合計26740戶；高市府則自建3086戶社宅，總計已達29826戶。

崇實安居實品屋。（國家住都中心提供）

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