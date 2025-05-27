下藥綑綁活體闖關 男1年走私入台逾500隻保育類動物

保七總隊四大隊查獲的印度星龜。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/27 10:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕保七總隊第四大隊今日宣佈破獲由陳姓嫌犯組織的7人走私保育類動物入境案，查獲野生黑尾土撥鼠、印度星龜隻、綠鬣蜥、狨幼體，嬰猴、金手小絹猴等各類活體動物共計62隻。

警方調查，陳嫌等人自去年作案以來，至少已從泰國走私入境和販賣逾500餘隻各類活體動物，獲利約千萬元。即使動物不幸死亡，也將其剝皮製作成標本牟利。全案現已由桃園地檢署起訴偵辦。

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保七第四大隊是113年成立專案小組，著手偵辦專門走私保育類野生動物之犯罪集團案，逐步鎖定40歲，家住在新北市的陳姓男子涉嫌自境外將動物以人體夾帶方式入境台灣。

警方調查，陳嫌多次走私野生保育類動物，自臉書社團、line社群軟體尋覓買家；同時高薪網羅缺錢的人作為下線，指揮成員與泰國當地接頭人連絡，以便取得我國公告的一、二級瀕臨絕種及珍貴稀有保育類野生動物。

陳嫌為躲避查緝，將取得的保育類動物分散至組織成員身上，並於注檢過程中刻意不配合，藉以引起機場人員注意，以聲東擊西方式掩護組織成員。此外，為免活體動物躁動曝光，便餵食動物安眠藥使其入睡後，再以透明膠帶加強固定於人體上，由手下穿著寬鬆外衣遮掩走私。

保七警掌握陳嫌犯罪集團出入境動態，兵分南北兩路，先查獲陳姓共犯夾帶野生動物黑尾土撥鼠2隻、印度星龜33隻、綠鬣蜥25隻、普通狨幼體2隻，共計62隻活體動物入境。

隨後，警方即會同新北市動物保護防疫處，於陳姓主嫌租屋處搜索，當場扣押二級珍貴稀有保育類野生動物嬰猴、普通狨、金手小絹猴各1隻，並交由主管機關帶回安置。

保七警方循線溯源追緝上下游結構，再於新北、台中、高雄等八處地點同步執行搜索，又再查獲第一級瀕臨絕種保育類野生動物懶猴1隻、第二級珍貴稀有保育類野生動物普通狨2隻、嬰猴1隻。

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

保七總隊四大隊查獲的保育類動物。（記者劉慶侯翻攝）

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