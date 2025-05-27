端午連假國道豐原段易壅塞 可改走台74接國4避開

端午連假將到來，交通局提供疏運資訊。（圖由市府提供）

2025/05/27 10:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本週五就是端午節連假的開始，自5月30日至6月1日共計3天，國道交通流量將大幅增加，國道1號豐原至大雅路段車流湧入，交通局表示，為避免塞車，建議駕駛人可改走台74接國4避開易壅塞路段，多加利用台61、台63等替代道路，上路前先查詢「台中交通網APP」，省時又便利。

此外，很多民眾都會到台中來遊玩，交通局長葉昭甫表示，國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道，尖峰時段國1往台74線潭子方向（豐原交流道至崇德出口匝道）預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向（豐原交流道至西屯出口匝道）大約省下20分鐘，民眾可多多利用大雅系統交流道進出國1及台74，避開在平面道路等待紅燈的時間，減少環中路、中清路塞車問題，提升行車安全與旅運效率。

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交通局指出，高速公路局在端午節連假期間，每日將彈性增加開放國1（豐原至台中路段）及國3北向（中港系統至大甲）路肩行駛時段，台中市府與高速公路局將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制，以提升交流道周邊道路的行車效率。

另外，民眾可多規劃利用搭乘大眾運輸工具，90條中長途國道客運路線，購票享全票6折優惠，台中市政府配合交通部公路局，推出端午連假期間公共運輸轉乘優惠措施，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，於10小時內轉乘公路客運路線或台中市公車，享有10公里免費。

交通局提醒民眾，有關端午節連假國道中部路段詳細疏運資訊及台鐵、高鐵等公共運輸端午連假加開班次資訊，可上交通部高速公路局、台鐵及高鐵網頁查詢；或是下載「台中交通網」APP與即時交通資訊網。

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