新北鳥友自發組護鳥隊 守護朱鸝築巢育雛

台灣珍貴的朱鸝近期在新店山區築巢繁洐後代。（圖由蔡德旺提供）

2025/05/27 09:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕朱鸝是台灣珍貴稀有的保育鳥類，因此成為國內盜抓和販售的對象，喜歡鳥類生態攝影的鳥友，於4月上旬發現位於新北市新店山區、桂山電廠附近有2隻朱鸝正在築巢、準備孵卵和育雛，有熱血的鳥友們為此組成護鳥隊，每天晚上全程守候，防範有人盜捕，如今3隻雛鳥已經平安長大，鳥友們也順利捕捉到許多精彩的畫面。

護鳥隊長蔡德旺說，從4月上旬至今，桂山電廠辛勞的2隻朱鸝親鳥歷經築巢、孵卵到育雛，3隻可愛的雛鳥，終於平安長大，雖然二寶跟三寶曾經不小心從樹上掉下來，但都已經順利跳回樹上，親鳥也都有回來餵食，護鳥隊守護育雛的工作也圓滿告一段落。

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拍鳥俱樂部理事長黃蜀婷說，這段期間有10多位鳥友共襄盛舉，從上週六一直到日前，每天晚上都在巢邊全程守候，以免雛鳥被盜，黃鸝和朱鸝在台灣都是非常稀有的保育類鳥兒，因爲外型亮麗，在黑市交易奇貨可居，一直存在有違法抓捕和販售的問題。

黃蜀婷說，新店溪洲公園的黃鸝前年和去年的鳥巢和雛鳥都被偷走，宜蘭三星的朱鸝鳥巢也被偷，今年中壢新勢公園的黃鸝鳥巢在前幾天被破壞，懷疑雛鳥也是被偷走，令鳥友們非常痛心。

為避免憾事一再發生，最近拍鳥俱樂部找了幾位鳥友成立桂山電廠朱鸝護鳥隊，每晚18點到隔天6點待在巢點護鳥，2人1組，一直護到雛鳥能夠離巢爲止，大家都很開心完成任務，衷心期待這些美麗的鳥兒能夠一直自由自在地在台灣的天空與林間飛翔、歌唱。

台灣珍貴的朱鸝近期在新店山區築巢繁洐後代。（圖由蔡德旺提供）

台灣珍貴的朱鸝近期在新店山區築巢繁洐後代。（圖由蔡德旺提供）

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