端午連假山城遊客多，東勢警分局將加強交通疏導。（圖由民眾提供）

2025/05/27 09:44

〔記者歐素美／台中報導〕端午節3天連假即將到來，台中市東勢警分局針對轄內易壅塞路段、各觀光景點及遊樂區等地點，加強各項疏導管制措施，以防塞車。

警方表示，端午連假返鄉車潮預估將於5月29日下午5時之後湧現，另每日上午8時至12時，石岡、新社、東勢等山城地區知名觀光景點、休閒遊憩據點，預計將有大批遊客前來旅遊。

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為因應端午節出遊的車潮，東勢警分局特別規劃連假交通疏導勤務，在5月30日至6月1日每日10時至12時及16時至19時，在所轄通往旅遊地區的各重要路口，如東勢區東勢大橋東端、石岡區豐勢路與明德路西端、新社區興中街與協中街口、中95與中93路口、新社區中和街與中正街等，編排交通崗或機動交通疏導勤務，發現有車潮壅塞即由警力立刻疏導，或通報鄰近崗哨共同連通交通號誌的方式，舒緩路口交通車流，讓來訪遊客在旅途期間不為塞車所累。

東勢警分局長林中興表示，東勢、新社多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，提醒遊客務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全；另外，端午節期間還是要提醒民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線。

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