用台語上「無人機足球課」！嘉義縣推台語多元學習

嘉義縣推動台語學習團隊在義竹國中用台語進行無人機足球教學。（記者林宜樟攝）

2025/05/27 09:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為拯救逐漸流失的台語，文化部、嘉義縣文化觀光局辦理「嘉義縣培育台語家庭計畫」，今年起由中正大學團隊執行，並突破以往多以詩歌朗誦教台語的方式，將台語教學融入各類課程，26日在義竹國中開辦「台語學無人機足球」，有24位學生參與實作，20多位學生共同觀摩，讓學習台語方式更多元。

計畫主持人中正台文所教授江寶釵說，無人機足球課程由三位專業教練與兩位助理帶領，義竹國中資訊課老師協助教學，課程介紹無人機的基本原理與生活應用、分組實作及「無人機足球對抗賽」；實作課程讓學生訓練身體協調與反應能力，並且使用台語教學、討論，將科技知識與語言學習自然結合。

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中正大學團隊指出，無人機應用廣泛，可用於戰事偵測、農業灑藥、保險鑒價或空拍紀錄，學生從科技學習找回母語的活力與趣味，實現「任何學科都可以用台語來學」的核心理念。

義竹國中校長蔣佳樺表示，孩子透過無人機足球體驗，拓展視野，還能把所學用台語與家人分享，促進家庭對話與親子情感交流。

江寶釵說，過往母語教學多受限於學校體制，本次計畫將學習場域延伸至家庭與社區，因偏鄉孩子「夏季失落（summer loss）」現象對語言學習尤為嚴重，因此設計台語文化講座、親子共學、創意藝文展演等多元活動，讓語言成為生活的一部分，讓暑期成為母語養成的加速器。

嘉義縣發展多樣化台語學科課程，大同國小以台語教數學，葉清煌老師所設計的教材還出現在國中會考的數學試題；江寶釵說，未來計畫推出「台語人文科學營」與「台語物理營隊」，融合繪本與英文、數學、AI、量子物理等概念，讓偏鄉孩子從小就能接觸多元知識，以母語為起點開啟探索世界的學習旅程，實現教育平權與文化傳承的目標。

學生實際操作無人機。（記者林宜樟攝）

用台語教導無人機足球，讓學生增加學習動機，自然學台語。（記者林宜樟攝）

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