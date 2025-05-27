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    今天氣好轉要把握！明鋒面接近越晚越有雨 週四防大範圍強降雨

    今各地天氣好轉、白天起氣溫回升。（資料照）

    今各地天氣好轉、白天起氣溫回升。（資料照）

    2025/05/27 09:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（27日）各縣市平地的低溫約在17至21度之間，今天氣好轉、回溫，明（28日）鋒面接近，越晚降雨機率越高，週四（29日）鋒面影響，全台有大範圍明顯降雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地天氣好轉、白天起氣溫回升，午後山區偶有局部短暫陣雨。各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至33度、南部21至35度、東部19至31度。

    明鋒面逐漸接近，愈晚雲量愈多，局部降雨的機率、亦愈晚愈高。週四梅雨季第4波移動性鋒面南下，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的發生。

    週五（30日）、端午連假首日，各地天氣先後好轉，僅南台灣清晨至上午仍有局部陣雨的機率。週六（31日）各地晴朗穩定，天氣轉熱，週日（6月1日）各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣偏熱。

    預估下週一、二（2-3日）各地晴時多雲，氣溫偏高，不過午後的局部降雨、漸趨活躍。下週三、四（4-5日）另一鋒面抵達，不過模式將持續調整，應續觀察。

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