獨家》墾丁調酒單次消費「一萬四」 竟是當街請友人76杯

墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/27 08:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街近日發生調酒消費爭議，一名消費者指控某攤商哄抬價格，單次消費竟達1.4萬元，引發輿論譁然。涉事業者首度出面澄清，強調當時消費者主動邀請友人連點76杯shot，店家多次善意提醒消費杯數，對方仍堅持恣意請客造成高額消費。

離譜的是，結帳時，消費者未親自結帳，而是由其不在場的妻子支付1.4萬元費用，消費者也未向結帳人詳細說明明細，引發不滿。業者無奈表示：「滿街請客，總不能要店家買單吧？」此事件雖經澄清，仍對墾丁觀光形象造成衝擊，凸顯消費透明度的重要性。

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屏東縣政府迅速回應，由消保官吳清宜率財稅局、城鄉發展處、衛生局及警察局組成聯合稽查小組，針對墾丁大街22家調酒攤展開強力稽查。稽查重點涵蓋價格標示、酒類成分及容量揭露、是否使用合格酒類、警語標示及環境衛生等。

稽查結果顯示，22家調酒攤均明確標示每杯價格，但多數未標示容量；加濃選項價格僅3家未清楚標示；12家提供收據或明細，其餘未充分揭露資訊者已限期改善。所有攤商使用酒類均符合菸酒管理法規定，惟20家未於明顯處張貼警語，已當場輔導張貼。環境衛生及冰塊、容器等均符合食安規範。

吳清宜呼籲，消費者購買前應主動詢價，業者也應提升透明度與服務品質。縣府提醒，消費爭議可撥打1999或1950專線，或向消保官投訴，檢附證明文件以利處理。針對不實謠言，縣府不排除採取法律行動，捍衛商譽。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，業者無奈酒客滿路請客造成。（記者蔡宗憲攝）

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