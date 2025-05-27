為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》墾丁調酒單次消費「一萬四」 竟是當街請友人76杯

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/27 08:31

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街近日發生調酒消費爭議，一名消費者指控某攤商哄抬價格，單次消費竟達1.4萬元，引發輿論譁然。涉事業者首度出面澄清，強調當時消費者主動邀請友人連點76杯shot，店家多次善意提醒消費杯數，對方仍堅持恣意請客造成高額消費。

    離譜的是，結帳時，消費者未親自結帳，而是由其不在場的妻子支付1.4萬元費用，消費者也未向結帳人詳細說明明細，引發不滿。業者無奈表示：「滿街請客，總不能要店家買單吧？」此事件雖經澄清，仍對墾丁觀光形象造成衝擊，凸顯消費透明度的重要性。

    屏東縣政府迅速回應，由消保官吳清宜率財稅局、城鄉發展處、衛生局及警察局組成聯合稽查小組，針對墾丁大街22家調酒攤展開強力稽查。稽查重點涵蓋價格標示、酒類成分及容量揭露、是否使用合格酒類、警語標示及環境衛生等。

    稽查結果顯示，22家調酒攤均明確標示每杯價格，但多數未標示容量；加濃選項價格僅3家未清楚標示；12家提供收據或明細，其餘未充分揭露資訊者已限期改善。所有攤商使用酒類均符合菸酒管理法規定，惟20家未於明顯處張貼警語，已當場輔導張貼。環境衛生及冰塊、容器等均符合食安規範。

    吳清宜呼籲，消費者購買前應主動詢價，業者也應提升透明度與服務品質。縣府提醒，消費爭議可撥打1999或1950專線，或向消保官投訴，檢附證明文件以利處理。針對不實謠言，縣府不排除採取法律行動，捍衛商譽。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，屏縣府稽查。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，業者無奈酒客滿路請客造成。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街近日因一則調酒消費爭議引發熱議，業者無奈酒客滿路請客造成。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播