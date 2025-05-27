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    05/27 各報重點新聞一覽

    中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金及可赴中國「研學」方式，吸引台灣學子報名。（歐新社資料照）

    中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金及可赴中國「研學」方式，吸引台灣學子報名。（歐新社資料照）

    2025/05/27 07:00

    自由時報

    赴中參賽即得獎 台生揭中國另類統戰套路

    中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金及可赴中國「研學」方式，吸引台灣學子報名。有曾參加中國比賽的學生現身說法指出，參賽後才發現，只要參加就能得獎，根本就是「內定」台灣選手通通有獎，過程中還會安排參觀及吃喝行程，宣揚中國的美好，明顯就是以交流之名，行洗腦之實的統戰套路。

    詳見赴中參賽即得獎 台生揭中國另類統戰套路

    京華城購物中心「左手賣右手」 檢調搜威京、約談22人 朱亞虎百萬交保

    涉行賄前民眾黨主席柯文哲的威京集團主席沈慶京，另涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，不僅超出底價卅億元，更有「左手換右手」之嫌，且部分款項疑流入香港一家公司、解決沈的私人債務；台北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等廿二人，訊後朱亞虎以一百萬元交保，限制出海出境，全案朝涉犯證券交易法的非常規交易及特別背信罪嫌偵辦。中石化昨表示全力配合檢調偵辦，強調公司與鼎越營運正常。

    詳見京華城購物中心「左手賣右手」 檢調搜威京、約談22人 朱亞虎百萬交保

    《從8萬創造出50億財富》作者 誆基金幕後是總統 騙錢、代操起訴

    曾出版《從八萬創造出五十億財富》一書的趙柄驊（本名趙國禎），被台中地檢署指控，向被害人宣稱要成立投資基金會，「幕後老闆是總統賴清德」，藉此詐騙一百萬元的會員費，還涉嫌違法代操八名被害人股票帳戶，不法所得共八三○萬餘元，中檢昨天依刑法詐欺罪、違反證券投資信託及顧問法起訴趙男。

    詳見《從8萬創造出50億財富》作者 誆基金幕後是總統 騙錢、代操起訴

    聯合報

    台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

    台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭。

    詳見台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

    全台客運停駛危機 駕駛變老又變少

    「公車怎麼還不來？」二月十一日開學日，新竹縣府為通勤學生新開快捷九號公車，首班車就「放鴿子」，學生清晨近六時在站牌前，苦等半小時沒車來，第二班預定六時卅分發車也沒出現。

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    中國時報

    台美解析 共軍奇襲台灣能力躍升

    《金融時報》26日引述軍方人士說法，稱大陸解放軍已提升對台突襲的能力，從武器部署、戰術演練到戰時轉換速度皆顯著進展，甚至可能隨時發動攻擊。《南華早報》則引用軍事刊物報導，稱解放軍若擇機攻擊台灣30至40處關鍵基礎設施，引發社會系統性癱瘓，可達成「不戰而勝」的目標，「為解決台灣問題提供一種高效選項」。

    詳見台美解析 共軍奇襲台灣能力躍升

    涉性平案洩密 葉丙成請假接受調查

    教育部政務次長葉丙成涉揭露台大性平案被害者資訊，教育部日前宣布將葉送性平會調查。教育部26日進一步表示，葉丙成即日起主動請假接受調查。該案受害女學生不滿怒嗆葉丙成，這種輿論強度就躲起來，「不用說當教育部次長，你連當一個老師，甚至當一個人都不配。」

    詳見涉性平案洩密 葉丙成請假接受調查

    有帳號專門PO招攬台生的訊息，一天二至五則，甚至明目張膽的PO出招待行程。（記者楊心慧翻攝）

    有帳號專門PO招攬台生的訊息，一天二至五則，甚至明目張膽的PO出招待行程。（記者楊心慧翻攝）

    威京集團主席沈慶京涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，台北地檢署昨發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等22人。（資料照）

    威京集團主席沈慶京涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，台北地檢署昨發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等22人。（資料照）

    檢昨天依刑法詐欺罪、違反證券投資信託及顧問法，起訴曾出版《從八萬創造出五十億財富》一書的趙柄驊。（取自網路）

    檢昨天依刑法詐欺罪、違反證券投資信託及顧問法，起訴曾出版《從八萬創造出五十億財富》一書的趙柄驊。（取自網路）

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