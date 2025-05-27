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    今各地天氣穩定 明午後鋒面來襲、雨勢越晚越大

    今日水氣減少，東半部地區、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    今日水氣減少，東半部地區、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/05/27 06:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（27日）由於水氣減少，東半部地區、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區及中南部山區可能有較大雨勢發生。

    氣溫方面，清晨各地氣溫仍稍涼，中部以北及花、東約19至21度，南部及台東約23度，白天東北季風減弱，氣溫回升，西半部及東南部高溫普遍在29至33度，南部近山區溫度會再更高，外出請注意防曬並多補充水分，而宜、花高溫約27度。空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週三（28日）偏東風影響，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣逐漸增加，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下午起鋒面接近，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部山區並有局部大雨發生的機率，愈晚隨著鋒面愈接近，雨勢愈強、影響範圍愈大。氣溫方面，北部23至30度，中部23至33度，南部25至33度，東北部23至28度，東部23至29度，東南部25至30度。

    週四（29）受鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並應慎防局部大雨或短延時豪雨發生的可能性。鋒面通過前西南風偏強，東南部地區有焚風發生的機率，鋒面通過後東北季風增強，各地氣溫逐漸下降。

    週五（30日）鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區因較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨可望趨緩，為零星短暫陣雨後多雲的天氣。週六（31日）至下週一（6月2日）水氣偏少，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

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    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 29 20 ~ 32 23 ~ 31 21 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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