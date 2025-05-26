高雄玉荷包荔枝開賣！首拍最高每公斤266元 比去年多2倍

高雄市大樹果菜批發市場今開市，農民帶來玉荷包荔枝拍賣交易。（記者陳文嬋攝）

2025/05/26 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，今年減產剩下3成，大樹果菜批發市場今開市，首日每公斤平均批發價200元，高於去年批發均價1.55倍，農民首拍最高價每公斤達266元，更超越去年批發均價2倍。

高雄玉荷包荔枝品質好，生產面積2340公頃，是全國最大玉荷包荔枝產地，面積及產量都是全國第一，以大樹區占7成為大宗，年產值高達16億元。

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農業局表示，玉荷包荔枝以果型如荷包、果肉如玉得名，受到國內外民眾喜愛，尤其果核小，果肉Q彈又結實多汁，甜蜜好滋味令人難忘，連日本人都很愛。

今年玉荷包荔枝開花率雖超過8成，但受到氣候異常影響，造成著果率不佳，整體產量剩下3成，品質正常不受影響，與去年產量相當。

主產地大樹果菜批發市場今開市，宣告高雄玉荷包荔枝進入產季，許多農民帶來玉荷包荔枝前來拍賣交易，吸引商販前來搶貨，掀起產地買氣熱潮。

今首日拍賣交易量700公斤不多，平均批發價每公斤200元，以去年市場拍賣7天，總交易量15.5公噸，平均批發價每公斤129元為例，高於去年批發均價1.55倍。

尤其首位農民交易60公斤，拍出批發價每公斤266元最高，比去年批發均價上漲2.06倍；農業局表示，拍賣首日價格比去年批發均價更好，將持續拍賣到產季結束，預估可達去年交易總量。

值得一提的是，民眾前往大樹區產地購買玉荷包荔枝5斤裝禮盒，產地價每盒達1千元，換算市價每斤達200元，民眾驚嘆真是物以稀為貴！

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