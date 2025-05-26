澎湖花火節傳意外 無人機掉落砸傷小孩

史努比無人機復飛第三場次，傳出掉落砸傷小朋友意外。（記者劉禹慶攝）

2025/05/26 22:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節史努比無人機秀，5月19日才復飛，僅表演10場次，同時也可能是最後「絕響」，因為縣長陳光復在此次議會總質詢，曾表示明年可能不辦無人機秀表演，讓每一場都彌足珍貴，但今（26）日晚間第3場復飛，卻傳出無人機掉落，砸傷小朋友意外。

由於今年無人機秀，在花火節開幕首日就凸槌，圖案無法在空中展開，「二二六六」的演出，讓澎湖縣政府當機立斷喊卡，原本宣布今年後續花火，都停飛無人機，但因合作伙伴史努比國際總部有意見，加上抵澎旅遊民眾認為澎湖縣政

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府有「詐欺」之嫌，因此向去年承包廠商求助，獲得「友情」支援承諾，隔日就宣布復飛。

雖然史努比無人機秀由700台，縮減為600台，同時也「限定」10場次，但復飛首日圖形完整呈現，讓許多現場目睹遊客及澎湖民眾都大為感動。但不料復飛第3場次，就傳出無人機掉落砸傷小朋友意外，疑似因今日風大，無人機秀圖案無法全部展開，部分無人機掉落，砸傷觀音亭園區小朋友，父親見狀抱著小孩就往外衝，許多旁觀小朋友都被嚇哭。

針對此意外事件，無人機廠商坦承砸傷小朋友的無人機屬於自家公司，願意負起相關醫藥及賠償責任，同時也有依法保險，只是因為小朋友是被家長帶走，不知道送往何處就醫？因可能是遊客，現場民眾不認識，所以澎湖縣政府旅遊處呼籲受傷小朋友家屬可以出面聯絡，縣府及廠商都願意負起道義責任，給予妥善照顧及合理賠償，展現最大誠意。

今晚疑似風大，掉落無人機砸傷小朋友。（網友提供）

無人機掉落砸傷小朋友，廠商表示願意負起相關責任。（網友提供）

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