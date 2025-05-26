桃園市長盃龍舟賽148隊競槳 交管措施公布

桃園市長盃龍舟賽預估會有上萬人潮，龍潭警方公布交管及停車措施提醒民眾注意。（龍潭警方提供）

2025/05/26 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕端午節將至，「2025桃園市龍潭歸鄉文化節」舉辦桃園市長盃龍舟賽，總獎金172萬元、吸引148隊報名參加，5月30日至6月1日將在龍潭大池進行3天賽程，龍潭警分局依往年預估將吸引數萬民眾前往觀戰、參加，為避免交通混亂，警方除規劃大池周邊行人徒步區，其他路段採取交通管制，呼籲民眾遵守交通疏導，以免塞車掃興。

系列活動除了競爭超熱血的龍舟賽，在神龍路水上浮台還有水上高樁龍獅賽，以及Hakka粽夏食茶音樂饗宴、「花火之夜」、客庄走讚、端午打卡茶韻相伴、仲夏市集等活動。

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龍潭警分局長鄭文銘表示，龍潭歸鄉文化節暨市長盃龍舟賽一連三天，警方在龍潭大池周邊執行交通管制疏導，5月29日晚上8時至6月1日深夜12時，行人徒步區的神龍路（自龍元路至南龍路口）、龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。

另在中豐路沿線，自大五岔路口至凌雲國中前，警方重點交通管制，請用路人特別注意，停車可前往新龍路、中豐路路邊停車格，及龍華路、公園路收費停車場，龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規劃免費停車場使用，請民眾、遊客遵守員警及義交交通疏導指揮，行駛替代道路，避免塞車。

桃園市長盃龍舟賽預估會有上萬人潮，龍潭警方公布交管及停車措施提醒民眾注意。（龍潭警方提供）

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