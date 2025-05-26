66歲父跟團遊法國失聯48小時 台灣兒曝好消息：找到人了！

原PO順利找到失聯的父親。（圖翻攝自joey_lin321_Threads）

2025/05/26 22:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一位林姓網友近日在網上發文求助，透露其66歲父親進入跟團到法國旅遊卻失聯超過24小時，因為父親曾中風過，記憶力衰退且語言能力有限，讓家屬相當焦急。今（26日）晚原PO曝好消息，表示終於找到父親了！

林先生昨天（25日）下午6點多在Threads上PO出協尋啟事和父親的肖像照，圖中以中文和法文詳列出父親走失時間、穿著特徵、病史、聯絡人等資訊，著急表示「脆友們，我爸失聯24小時了……我有跟家裡討論過了，想把我爸失聯的事傳出去，我有跟家裡討論過了。」

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貼文發布後，引起網友廣泛關注與轉發，不少熱心網友也協助將消息分享到法國、歐洲地區的社群平台，希望能早日找到人，之後原PO也發文感謝，表示我國外交部也持續跟當地警察局、駐法代表處保持聯絡，「那我的家人也有留在當地跟著警察一起去尋找，也有當地看到這訊息的朋友們也幫忙尋找，謝謝你們的幫助。」

PO文過了整整一天，也就是原PO父親失聯整整48小時後，原PO今晚表示「剛剛收到消息，當地醫院有記錄到我爸的船卡，但還沒見到人，請大家為我們代禱」，之後原PO證實好消息，「感謝大家的幫忙，已經確認是我爸了，可以說話，也沒有缺件。沒有你們幫忙，這事就不能成，沒有你們的看見以及分享，我相信就不會這麼順利。感謝你們，願神祝福紀念你們的幫忙，福氣淋到你們每一個人！」

網友紛紛表示，「太棒了，恭喜找到人，下次不要這樣子讓爸爸一個人跟團，其實有蠻大的風險，希望爸爸一切平安、健康」、「太好了，還是記得放定位在老人家身上，真的還好你找到了，希望你趕快見到他」、「太為你們開心了！恭喜恭喜！可以好好的團聚真的太好了」、「有找到人平安就好」、「是好消息真是太棒了」、「真的是鬆了一口氣」。

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