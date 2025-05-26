端節連假 大溪老街、北橫、永安漁港交管疏導路線出爐

端節連假，大溪老城區交管疏導路線出爐。（大溪警分局提供）

2025/05/26 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕端午連假將至，因應返鄉民眾、遊客前往桃園市大溪、復興北橫公路沿線、新屋永安漁港等觀光景點遊玩，大溪、楊梅兩警分局規劃5月30日至6月1日端節交通管制，分別針對大溪老城區及永安漁港等周邊道路實施交通疏導，建議替代道路提供民眾出遊參考，避免塞車。

大溪警分局因應端午節3天連假期間，大量遊客湧入大溪和平老街、台7線北橫、石門水庫觀光景點，規劃大溪老城區周邊道路管制，包括普濟路禁止左轉得勝路；和平老街上午9時至下午6時畫設行人徒步區，康莊路、和平路五岔路口交通管制，康莊路、得勝路口中午12時到下午6時單行管制，輛禁止右轉得勝路；老城區遊客車輛，請停放月眉、大溪橋頭停車場，再步行至老街。

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端午3天連假的每天下午3時至6時，大溪介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，視交通機動實施圓環單向管制、封閉往三元一街方向及瑞安路迴轉道。

另外，「2025花現台七一繡球金針農遊趣」活動落幕後，市府農業局估計大溪百吉休閒農業區的金針花海可一路綻放到6月底，而台7線的繡球花期可至7月初，各農場將吸引民眾前往賞花。

大溪警方於台7線沿線慈湖園區、石門水庫、小烏來、角板山行館園區、新溪口吊橋、羅浮溫泉公園、及東眼山、拉拉山各景點的重要路口交通管制疏導，建議遊客台7線下山替代道路，往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西方向；往台北方向改由台7乙線往新北市三峽接國3三鶯交流道北上，提供遊客參考，避免假期出外塞車掃興。

楊梅警分局因應國道實施高乘載管制，在國1楊梅、幼獅、校前路交流道等重要道路、景點周邊道路規畫交通管制疏導，建議民眾往返楊梅，多利用台15線、台31線、台61線、台66線替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮。

至於永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，將加強路況巡邏指揮分流，前往永安漁港、海螺館遊客，建議利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」查看，避免塞車影響遊興。

大溪百吉休閒農業區的金針花海可一路綻放到6月底。（記者李容萍攝）

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