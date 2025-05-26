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    寶寶動個不停是「過動」？醫：0到2歲好動屬正常發展

    寶寶活動力旺盛，不等於過動症。示意圖。（資料照）

    寶寶活動力旺盛，不等於過動症。示意圖。（資料照）

    2025/05/26 23:25

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕家中寶寶整天動個不停、翻來滾去，總讓爸媽忍不住懷疑：「是不是過動症？」對此，傑登醫師指出，0至2歲寶寶好動是發展過程中的自然現象，並非過動症（ADHD）的表現，提醒家長不必過度焦慮。

    傑登醫師在臉書「傑足先登 傑登醫師」發文表示，真正的過動症診斷多半要到3至12歲間才較能明確確認。除了行為表現持續超過6個月外，還需同時出現在兩種以上的場域，例如在家與托嬰中心都明顯異常，並且造成學習、人際或日常生活功能的干擾，才會列入臨床考量。

    他也強調，過動症除了動個不停，還可能伴隨注意力不集中、衝動控制困難等症狀，需經專業醫師評估才能診斷。若真的確診，除藥物與行為治療外，營養攝取也可能對症狀管理有所幫助。

    研究顯示，Omega-3脂肪酸中的EPA成分，對改善ADHD兒童的注意力與衝動行為效果最佳。建議可從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類攝取，或選擇EPA比例高的魚油補充品。此外，鋅、鐵、鎂等微量營養素也與神經發展有關，牡蠣、牛肉、豬肝、堅果和深綠色蔬菜都是不錯的攝取來源。

    傑登醫師提醒，寶寶階段的「好動」是大腦與肢體發展的重要表現，只要沒有明顯干擾到生活與學習，家長無須過度緊張。如果真的對孩子行為有疑慮，建議諮詢專業兒科或兒童心智科醫師，尋求正確診斷與協助。

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