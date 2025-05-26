中捷藍線再邁一步 土建工程細部設計及監造案3標簽約

中捷運藍線再邁一步，藍線土建工程細部設計及監造案3標今簽約。（市府提供）

2025/05/26 20:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運工程局繼5月14日順利完成核心工程BM01機電標簽約儀式後，今（26）日舉行藍線土建工程細部設計及監造案BD01、BD02、BD03標簽約儀式，捷工局長蘇瑞文表示，年度各項指標性標案皆順利完成簽約，並預計於下個月舉行整體開工典禮。

蘇瑞文表示，台中捷運藍線自台中港起至新建國市場，總長度約24.78公里，路線包含高架與地下段，橫跨八個行政區，並串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等交通樞紐。由於各區段設計難度與介面條件差異顯著，市府採3標並行策略，兼顧設計進度與品質，於今年3月起陸續上網公告，擇出優勝廠商議價決標，預計最快於明年底陸續展開土建工程招標，力求於2034年如期完工通車。

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今日簽約儀式由蘇瑞文主持，分別與台灣世曦工程顧問公司總經理廖學瑞、中興工程顧問公司總經理余信遠，簽署台中捷運藍線土建工程細部設計及監造合約。

蘇瑞文指出，自今年年初捷運工程局成立後，藍線各項標案馬不停蹄的持續推動，包含專案管理技術服務、獨立查證及確證（IV&V）、機電系統暨機廠與主變電站統包工程、及此次簽約的土建工程細部設計及監造案。

捷運藍線為台中捷運路網東西向的核心主幹，串聯台中港、沙鹿車站、市政府、台中車站等重要區域，並與既有綠線構築「十字路網」，不僅紓解都會區交通負擔，更促進舊城區再生與新市區發展。

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