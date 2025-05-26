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    道路變窄？彰化17學區推視覺化減速標線 保護行人

    彰化縣17個通學區劃設視覺化減速標線，營造道路變窄錯覺，讓駕駛人自動減速。（記者湯世名攝）

    彰化縣17個通學區劃設視覺化減速標線，營造道路變窄錯覺，讓駕駛人自動減速。（記者湯世名攝）

    2025/05/26 19:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊最近接獲民眾詢問，彰化市區道路兩側出現從未見過的白色虛線，擔心越線挨罰，警方則表示，這是「視覺化減速標線」，又稱「楔型減速標線」，利用動態視覺效應營造道路變窄錯覺，使駕駛人自動減速；縣府交通處則表示，目前已在17個通學區優先實施，未來研議擴大辦理。

    彰化縣議員賴清美指出，去年政府部門修改《道路交通標誌標線號誌設置規則》，其中新增視覺化減速標線，最近在彰化街頭陸續都有看到這種標線，經詢問後得知，是利用視覺壓縮的效果讓用路人覺得路變窄了，自然就會下意識放慢速度，她開車經過也真的會自然放慢車速，的確具有保護通學區學生上下學的安全；不過她認為在幼兒園前的道路也應該要畫設，全面保護用路人與幼童。

    不過賴清美也說，她一開始也是不知道這種標線的用途，是詢問相關單位後才了解，她認為或許也有許多民眾看到這種標線時會感到「霧煞煞」，因此希望相關單位能加強宣導。

    警方則表示，視覺化減速標線劃設在道路兩側，具有提醒作用；車輛經過白色虛線時，駕駛人在視覺上的動態效應，會產生道路變窄、變緊迫的錯覺；駕駛人自動減速，藉以達到減速慢行的效果，充分保護行人。

    縣府交通處長林孟弘表示，他們針對縣內17個易肇事路口的縣、鄉道通學區，優先劃設視覺化減速標線，並設置速限、號誌等標誌牌，讓用路人在行經通學區時都能自動放慢車速，保障學生、兒童步行安全；未來也會分階段陸續在通學區劃設視覺化減速標線，擴大實施確保更多學子與行人安全。

    八卦山上的彰化藝術高中前劃設視覺化減速標線，營造道路變窄錯覺，讓駕駛人自動減速。（記者湯世名攝）

    八卦山上的彰化藝術高中前劃設視覺化減速標線，營造道路變窄錯覺，讓駕駛人自動減速。（記者湯世名攝）

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