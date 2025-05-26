1炸物攤公告「老闆是東北人，請不要講台語」 引爆多方激烈論戰

近期網上瘋傳一張寫著「老闆是東北人，請不要講台語」照片，據稱來自是台灣某間炸物攤販的公告，內容曝光後掀起台灣網友熱烈討論，還意外引爆多方論戰。（圖擷取自Threads）

2025/05/26 22:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有多元族群文化，在語言部分除了常見的中文，還會因生活地區不同，而使用各族原族民語、客家語、台語等語言。然而，近期網上瘋傳一張寫著「老闆是東北人，請不要講台語」照片，據稱來自是台灣某間炸物攤販的公告，內容曝光後掀起台灣網友熱烈討論，還意外引爆多方論戰。

據了解，這張照片最早在Threads出現，之後被網友們轉發至臉書、IG、X（原推特）、PTT、Dcard等社群平台。對於這個公告內容，令許多網友感到十分好奇，不知道這位聲稱自己是「東北人」的業者，究竟是指位於台灣東北方的「基隆及宜蘭地區」、日本的「東北地區」，還是中國的「東北省城」？

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還有不少人直言，如果業者真是外國人，無論他來自哪一國，既然來到台灣做生意與生活，就應該懂得「入境隨俗」，嘗試學習在地的語言與文化，而非排斥特定語言，強迫在地人配合自己。此外，這項公告吸引許多台語使用者關注，有部分較激進的台語使用者斥責業者根本是「乞丐趕廟公」，還聲稱住在台灣人與來台灣生活的外國人「怎麼能不會說台語？」，未料這類言論引爆其他台灣語言使用者不滿。

家族母語並非台語的台灣網友怒嗆，「我達悟族，之前住台南被一個阿北罵過，因為我聽不懂台語，他後來用中文說：『台灣人聽不懂台語，你是外勞逆？』」、「我是原住民，以前工作偶爾會遇到說台語的，我被中年大叔嗆過：『你是不是台灣人？為什麼不說台語？』，我臉色一變，回他說我原住民，我有自己的母語」、「我是客家人，只要遇到阿伯大嬸，他們幾乎都會問說，就算是客家人，為什麼不去學台語 ？但我一律拒絕情勒：我會說客語啊，你先學客語，我再學台語」。

除了引起不同語言使用者論戰，也有網友與多名語言教師分析，這項公告即便有使用「請」、「謝謝」、「不好意思」等比較禮貌的用詞，但組合在一起的「語法」仍會太過直白，讓人感到不舒服，建議業者之後可以再婉轉一些，改成「非常抱歉，目前我還聽不太懂台語，正在努力學習中，為了您點餐順利，請使用中文，謝謝您」等句子。

也有一些網友留言緩頰，指出眾人對「不要講台語」感到十分警惕，或許與一段歷史悲歌有關。網友提到，當年從中國逃難來台的中國國民黨政府，為有效控制台灣人，頒布多種抹殺台灣各族群文化的政策，像是規定各校學生只能說國語，若有學生說出台語等方言，就會讓他掛像狗牌罰站、罰錢，導致許多台灣語言流失，甚至出現斷層。

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