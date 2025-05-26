台灣2023年減碳約3％ 環境部：整體碳排呈現下降趨勢

環境部公布公布最新「國家溫室氣體排放清冊」（2025年版），統計結果顯示，我國2023年淨溫室氣體排放量較基準年2005年減少4.64%，較上一年度（2022年）減少3.02%。（資料照）

2025/05/26 19:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（26日）公布最新「國家溫室氣體排放清冊」（二○二年版），統計結果顯示，我國2023年淨溫室氣體排放量較基準年2005年減少4.64%，較上一年度（2022年）減少3.02%，我國整體溫室氣體排放呈下降趨勢。

我國雖非締約方，但自2015年起每年依聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）「國家溫室氣體清冊指南」編撰發布清冊報告；環境部表示，就最新資料顯示，台灣2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸，較基準年減少4.48%，扣除碳匯21.73百萬公噸，淨排放量為256.90百萬公噸，相較基準年減少4.64%，較上一年度（2022年）減少3.02%。

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環境部表示，就我國歷年溫室氣體排放趨勢，自2007年達高峰後呈下降趨勢，2021年因疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，2022年及2023年排放量再度呈穩定下降趨勢，環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇表示，各國排放量都是增加，同年度全球溫室氣體排放量達530億公噸，較上一年度增加1.9%創歷史新高，我國卻是下降，可看出我國能源轉型成效。

就排放溫室氣體分析部分，環境部指出，占比最高為二氧化碳，占95.86%，甲烷占1.60%及占1.31%的氧化亞氮，溫育勇說明，二氧化碳9成來源為燃料燃燒與工廠排放、交通運輸等；甲烷則來自畜牧業、廢棄掩埋場；就二氧化碳排放密集度（每單位GDP的二氧化碳排放）分析，2023年為每公斤二氧化碳0.01140元，較上一年度減少約4.14%％，較基準年減少44.62%％，反映能源效率逐年改善趨勢。

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