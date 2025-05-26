鹿港慶端陽藏這味！2樣美食免費吃 時間地點看這裡

鹿港慶端陽列全國12大節慶，今年活動多元豐富，彰化縣政府邀全國遊客，連假走訪感受小鎮魅力，圖為今年小鎮光影藝術節的燈區，美麗又夢幻。（圖縣府提供）

2025/05/26 19:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕鹿港慶端陽不只看表演、玩童玩，還有「隱藏版」美食可吃！這週六（5月31日）就是端午節了，也是3天端午連假的第二天，彰化縣政府在鹿港龍山寺舉辦「趣味闖關慶端陽」活動，除了陞官圖遊戲、書法揮毫、童玩闖關和戲曲演出等豐富內容外，現場還大方發送限量1000顆茶葉蛋與當季現切水果，通通免費，不來真的會捶心肝！

端午節當天中午12點先登場的是「立蛋送蛋好運連連」，開放現場民眾一起挑戰立蛋成功與否沒關係，只要參與氣氛，就有機會拿到香氣撲鼻的茶葉蛋，總共發送1000顆，送完為止，早來才吃得到。

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下午則有「果香美食品嘗」活動，在2點、3點、4點、5點共4個時段，提供西瓜、鳳梨等當季現切新鮮水果，預計將發出上百份，讓民眾邊玩邊吃、消暑又補充元氣。

縣府表示，「鹿港慶端陽」自1978年舉辦至今，已列入交通部觀光署全國12大節慶之一，活動結合古蹟、人文、工藝與美食，是全台重要的端午盛事。今年系列活動包含龍舟賽、魯班公宴、河岸綠地音樂會及光影藝術節，還有趣味闖關慶端陽，今年特別把在地農產和傳統食物融入其中，讓民眾在文化活動中吃得開心、玩得盡興，也帶動地方農產與節慶經濟，邀請民眾連假走訪鹿港，感受小鎮文化魅力。

相關連結請見︰

「鹿港慶端陽」活動網站

「趣味闖關慶端陽」活動網站

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