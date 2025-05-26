台中捷運綠線延伸大坑及彰化段 最新路線、站點曝光

捷運綠線延伸大坑、彰化，目前正在進行綜合規劃，烏日端的路線改走中山路，並設G18、G19兩站。（記者陳建志攝）

2025/05/26 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕捷運綠線延伸大坑、彰化，目前正在進行綜合規劃，台中市政府捷運工程局今天在烏日舉行公聽會，吸引近百位民眾出席關心，簡報時表示，原先可行性評估時規畫走烏日榮泉路，因路寬僅20米太窄，決定改走中山路，並在中山路3段設G18、G19兩站，出席民眾擔心影響未來鐵路高架，並認為兩站距離太近，建議與成功火車站共構或在靠近環河路設站。

捷運綠線延伸大坑和彰化今天舉行綜合規劃公聽會，捷運工程局總工程司黃國書出席主持，吸引近百位民眾到場關心，包括市議員吳瓊華、曾威、張家銨等人，還有三和里長楊添和、榮泉里長何聰智等人都出席。

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顧問公司人員在簡報時表示，綠線延伸大坑設G1、G2兩站，烏日設G17、G18、G19三站，彰化則設G19a、G20、G20a、G21共4站，其中G17和G21都可與台鐵進行轉乘，預計明年初完成綜合規畫送交通部審查。

簡報時並表示，原先可行性評估時規畫軌道走烏日榮泉路，再過烏溪前往彰化，不過因路寬僅20米太窄，加上需要拆房子，因此評估後決定改走路寬40米的中山路，並在中山路上設G18、G19兩站。

針對此規劃，烏日榮泉里長何聰智表示，G19站和G18站距離僅約5、600公尺距離太近，建議將G19站與台鐵成功站共構發揮轉乘效益，或者設至靠近環河路，方便更多人搭乘，且停車、轉乘也比較方便的地方。

台中市議員曾威則提醒，從G17站逐步爬升，應考量未來不能影響台鐵高架化；三和里長楊添和也說，現在學田路平交道經常塞車，一定要預留未來台鐵高架化的空間；有民眾則擔心G19站之後走了一個大彎道，不但車速減慢且易產生噪音，希望降低對附近住戶的影響。

台中市捷運工程局黃國書總工程司表示，民眾的建議都將列入紀錄，針對G19站設置的位置，將會在進行詳細評估後再向地方報告。

捷運綠線延伸大坑、彰化，目前正在進行綜合規劃，今天舉行公聽會吸引近百人到場關心。（記者陳建志攝）

捷運綠線延伸大坑、彰化，目前正在進行綜合規劃，今天舉行公聽會吸引近百人到場關心。（記者陳建志攝）

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