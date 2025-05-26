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    首頁　>　生活

    中和區秀山達10萬人 消防小隊進駐搶救火時間

    「秀山消防分隊臨時廳舍」經費170萬元，配置一輛救護車、一輛小水箱車，二間寢室、交誼廳、洗衣場。（記者陳奕劭攝）

    「秀山消防分隊臨時廳舍」經費170萬元，配置一輛救護車、一輛小水箱車，二間寢室、交誼廳、洗衣場。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/26 18:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市中和區秀山一帶居住約10萬人口，但當地沒有消防分隊，需仰賴鄰近分隊支援，考量從其他地支援路程超過15分鐘，恐錯失救災黃金時間。經立法委員張智倫爭取，「秀山消防分隊臨時廳舍」將於今年6月啟用，預計2029年在秀朗橋北側區段徵收範圍興建正式廳舍。

    張智倫、立法委員林德福、市議員陳錦錠一行人視察「秀山消防分隊臨時廳舍」，張智倫表示，約10萬人口居住的秀山一帶，長期未設置消防分隊，仰賴新店安和、中和南勢、永和永利分隊支援，但路程需要15至20分鐘，恐耽誤黃金救援時間，2022年確定在秀朗橋北側區段徵收範圍興建正式廳舍，預計2029年完工。

    林德福指出，考量選址問題延宕多年，民眾生命安全刻不容緩，先確定在中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址設立消防分隊臨時廳舍，化解民眾消防安全疑慮。

    張智倫說，「秀山消防分隊臨時廳舍」經費170萬元，配置一輛救護車、一輛小水箱車，二間寢室、交誼廳、洗衣場，預估可使用3年，6月底進駐5名隊員，可謂「CP值最高的臨時廳舍」，而中和秀朗橋北側區段徵收開發工程進度已完成，預計2029年啟用並成立秀山消防分隊，可縮短5至10分鐘救難時間。

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