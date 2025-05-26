遊日1地無聊「不會再去」？ 網友激推：比墾丁還便宜

有網友指出，北部人去沖繩比去墾丁快。示意圖。（資料照）

2025/05/26 22:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人將沖繩視為初次造訪日本的熱門選擇，但近日有網友發文抱怨，認為當地景點乏善可陳，不外乎水族館、海灘和登塔活動，其餘時間幾乎都在逛街購物，讓他直呼「去過一次就夠了」，並表示無論是本州、四國、九州還是北海道，任何一個地區都比沖繩更有看頭。

一名網友近（23）日在PTT論壇發文表示，沖繩旅遊內容單調，「不就是水族館逛一逛、沙灘玩水，還有什麼塔爬一爬，剩下的就是無止境的逛街買東西」，直言「老實說我覺得蠻無聊的，大概去一次就不會再去了」。該名網友更比較日本其他地區如本州、四國、九州、北海道，認為這些地區的旅遊體驗遠勝於沖繩，甚至質疑為何沖繩明明「很無聊」，卻依舊有大量網友大力推薦。

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文章一發出，網友紛紛表示是玩的方式不同，「渡假的地方，尤其適合家族旅行」、「一次體驗日本美國文化之美」、「喜歡水上活動的會很喜歡沖繩」、「了解沖繩的歷史文化，你才能玩懂沖繩」、「住宿舒服，租公寓式民宿，房子大又新，又不貴」。

也有網友指出，「去墾丁還比沖繩貴，就去沖繩好了」、「台北去沖繩比去墾丁快跟方便」、「台北去沖繩比去墾丁快跟方便」、「反過來講你如果不喜歡海，沖繩就很無聊」、「了解沖繩的歷史文化，你才能玩懂沖繩」、「北部人去沖繩可能比去墾丁快」。

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