基市明德國中謝昇舜罹肌萎症 不向命運低頭獲選總統教育獎

基隆市明德國中九年級學生謝昇舜（圖左）罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），領有重度身障手冊，謝昇舜幼年迄今由阿公阿嬤隔代照養，面對身體的不便與低收入家庭的挑戰，他逆風前行往目標邁進。（圖為基隆市政府提供）

2025/05/26 19:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市明德國中九年級學生謝昇舜罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），領有重度身障手冊，謝昇舜的父母離異，幼年迄今由阿公阿嬤隔代照養，面對身體的不便與低收入家庭的挑戰，他沒有被殘酷的現實生活打倒，反而逆風前行往目標邁進；他堅韌的生命力榮獲2025年總統教育獎，全國共有18位國中生獲獎。得知獲獎的那一刻，他感恩一路走來幫助他的貴人，尤其是付出心力最多的阿公阿嬤。

明德國中校長徐仁斌說，他在謝昇舜入學後從旁觀察，謝昇舜不受病體不便的限制，禮貌體貼又早熟懂事，原本安靜不多話，在班上導師林翠華鼓勵下，參選自治市長增廣視野，後來獲選基隆市兒少代表，角逐行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員獲選；他投身參與公共事務，人有自信，連帶也對課業產生興趣，積極學習。

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另外，謝昇舜在「全國SMA病友協會」中擔任病友代表，接受專訪、撰寫文章，分享就醫經驗，並為健保擴大口服藥物給付奔走努力，展現出非凡的影響力。徐仁斌表示，「人除非自我設限，否則成就無限」這句話，在謝昇舜的身上獲得印證。

謝昇舜說，自己希望能在商業與社福領域持續發展，一方面改善家庭經濟，一方面也希望能回饋社會，幫助更多和他一樣走過艱難路的人。

明德國中已連續2年有學生獲頒總統教育獎，這份榮耀不只是對學生的肯定，更展現了校園溫暖正向的氛圍與教育團隊的悉心耕耘。我們深信，每一位孩子都是一顆等待被點亮的星星，而教育，就是那束溫柔而堅定的光。

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