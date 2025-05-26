「天光雜貨店」全新電商平台開站 推廣桃園客家好物祭出端午優惠

天光雜貨店推出端午期間限定龍舟打卡牆，使節慶感更加濃厚，吸引民眾在此拍照及打卡留念。（記者李容萍攝）

2025/05/26 20:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會攜手在平鎮新富市場1樓合作的「天光雜貨店」，今（26日）起推出全新電商平台，為消費者帶來線上與線下更加流暢便利的購物體驗，透過整合店內千件商品，並搭配多元行銷方式與優惠活動，擴大推廣桃園客家文化與在地產業，成為串聯客家品牌與消費者日常的橋樑，也讓民眾能更加親近並支持桃園客家文化產業。

客家局長也是客家文化基金會執行長范姜泰基指出，天光電商精心規劃八大主題，包含文創工藝、茗茶、小農特產、織品、蜂蜜、零食果乾、醬料，以及保養品、手工皂香氛，協助民眾更快速及方便找到心儀商品，再透過增設「主題企劃專區」定期推播客家特色商品與最新活動資訊，以利即時掌握相關訊息。同時全面升級數位消費體驗，除新增線上多元支付、物流配送、到店取貨等服務，還全新啟用LINE@官方帳號，使消費者能將好物平台帶著走，讓客家精品更便捷的融入現代生活。

請繼續往下閱讀...

范姜泰基說，迎接新平台上線，在傳統節慶「五月節」（端午節）與夏至日的交會，推出「天光五月節X夏至日‧客家好物祭」主題活動，即日起至6月24日止，於線上商城及實體門市同步展開優惠活動，期間活動涵蓋35款客家代表性商品，最高折扣更達55折，回饋力道十足。

今年天光雜貨店也別出心裁，精心規劃設計符合端午氛圍的陳設，推出期間限定龍舟打卡牆，使節慶感更加濃厚，期望能吸引更多民眾在此一同拍照及打卡留念；未來將持續攜手更多客家在地小農與職人品牌，共同打造「桃園第一客家選物店品牌」，為客家文化注入新活力，開拓更多市場商機。

天光雜貨店整合店內千件商品，並搭配多元行銷方式與優惠活動。（記者李容萍攝）

天光雜貨店整合店內千件商品，並搭配多元行銷方式與優惠活動。（記者李容萍攝）

天光雜貨店整合店內千件商品，並搭配多元行銷方式與優惠活動。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法