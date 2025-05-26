歷經10年！高雄美濃南隆4里自來水延管完工 上千戶迎水通樂

高雄美濃區南隆吉洋、吉和、吉東和清水四里自來水延管工程完工，今天下午熱鬧舉辦通水典禮。（立委邱議瑩服務處提供）

2025/05/26 18:53

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃區南隆吉洋、吉和、吉東和清水4里上千戶住家，長期無自來水可用，只能自行鑿井抽地下水，立委邱議瑩協助爭取中央經費1億7500萬元，進行自來水延管工程，今天下午3點熱鬧舉辦通水典禮。

南隆4里自來水延管工程完工，下午3點在「自來水南隆1號井」舉辦通水典禮，包括邱議瑩、高市議員林富寶、清水里長張金發、吉洋里長曾順昌、吉東前現任里長曾新寶、黃新華、吉和前里長劉富麒、東門里長羅文俊和美濃農會總幹事鍾清輝等人均出席盛會。

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邱議瑩表示，高雄地區幅員遼闊，許多山區偏鄉仍面臨用水等基礎設施問題，她長期在偏鄉服務，對鄉親的需求和城鄉建設落差有很深體會，在得知南隆4里居民缺乏自來水供應後，立即協調水公司七區處，並向中央爭取經費，施作「南隆1號井新鑿工程」。

她說，這項自來水延管工程從2015年前後歷經10年，剛開始尋覓地點過程，因施工單位與地方溝通有落差，曾遭抗爭阻力，感謝議員林富寶、朱信強、南隆4里前後任里長、施工人員的協助，最後工程才得以順利進行，另要對慷慨提供私有地施作水井的地主黃秀蘭女士一家致上最高敬意。

邱議瑩團隊表示，「南隆1號井」水源專門提供給南隆4里住戶使用，截至目前已申請新裝受惠用戶約1018戶。

美濃「南隆1號井」水源專門提供給南隆四里住戶使用。（立委邱議瑩服務處提供）

立委邱議瑩致贈感謝獎牌給慷慨提供私有地施作水井的地主黃秀蘭女士（左）。（立委邱議瑩服務處提供）

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