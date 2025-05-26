鉛筆戳1下黑點竟留20年？讓媽媽超崩潰！網笑：會跟一輩子

筆芯刺進皮膚內就會陪伴一輩子？引網熱議。示意圖。（資料照）

2025/05/26 23:05

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕是痣還是鉛筆芯卡住？網友在臉書發文，日前女兒在補習班不小心被同學用鉛筆戳到下巴，石墨殘留在皮膚內，導致留下明顯黑點。雖然對方家長已立即道歉，但仍擔心黑點是否會永久留下。貼文曝光後，不少網友都透露，「這不會消，我的20幾年還在」、「我以前刺到過，大概10多年後才不見」。

網友日前在臉書社團爆怨2公社發文說，女兒在上補習班時，同學不小心用鉛筆戳到她的下巴，導致石墨刺入皮膚。雖然老師說黑色素會慢慢退，但經過了半個月，卻直接變成一顆黑色的痣，石墨完全包覆在皮膚內，對此讓原PO十分疑惑，「好怕顏色會暈開變綠色像刺青那樣」。

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貼文曝光後，引起網友熱議，「30年還沒消失」、「我也被插過，從國中到現在，已經13年了，還沒消」、「手背這2點跟了我4x年了，跟別人說是被自動鉛筆插到的沒幾個人信」、「是不是每個台灣人身上都會有鉛筆刺青，因為我也有、「相信我，他會伴隨你一生一世」。

另外，也網友網建議，「不會完整不見，如果會要非常久，直接詢問醫美處理可能會比較快」、「我女兒也插過在手心，後來去外科醫生說太晚了，只能夾掉黑色的肉再讓組織長回去，趁筆芯還沒化開時，可以割開夾出來」、「不會不見喔，長大在意的話可以醫美雷射處理」。

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