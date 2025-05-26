為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鉛筆戳1下黑點竟留20年？讓媽媽超崩潰！網笑：會跟一輩子

    筆芯刺進皮膚內就會陪伴一輩子？引網熱議。示意圖。（資料照）

    筆芯刺進皮膚內就會陪伴一輩子？引網熱議。示意圖。（資料照）

    2025/05/26 23:05

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕是痣還是鉛筆芯卡住？網友在臉書發文，日前女兒在補習班不小心被同學用鉛筆戳到下巴，石墨殘留在皮膚內，導致留下明顯黑點。雖然對方家長已立即道歉，但仍擔心黑點是否會永久留下。貼文曝光後，不少網友都透露，「這不會消，我的20幾年還在」、「我以前刺到過，大概10多年後才不見」。

    網友日前在臉書社團爆怨2公社發文說，女兒在上補習班時，同學不小心用鉛筆戳到她的下巴，導致石墨刺入皮膚。雖然老師說黑色素會慢慢退，但經過了半個月，卻直接變成一顆黑色的痣，石墨完全包覆在皮膚內，對此讓原PO十分疑惑，「好怕顏色會暈開變綠色像刺青那樣」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「30年還沒消失」、「我也被插過，從國中到現在，已經13年了，還沒消」、「手背這2點跟了我4x年了，跟別人說是被自動鉛筆插到的沒幾個人信」、「是不是每個台灣人身上都會有鉛筆刺青，因為我也有、「相信我，他會伴隨你一生一世」。

    另外，也網友網建議，「不會完整不見，如果會要非常久，直接詢問醫美處理可能會比較快」、「我女兒也插過在手心，後來去外科醫生說太晚了，只能夾掉黑色的肉再讓組織長回去，趁筆芯還沒化開時，可以割開夾出來」、「不會不見喔，長大在意的話可以醫美雷射處理」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播