桃市府推癌症篩檢獎勵 完成篩檢可抽iPhone

桃市府衛生局推出癌症篩檢獎勵計畫活動，鼓勵符合資格的民眾完成癌症篩檢，圖為肺部低劑量電腦斷層篩檢。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/05/26 18:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕鼓勵民眾進行癌症篩檢，桃市府衛生局祭出限時抽好禮，符合篩檢資格者於今年元旦至10月31日期間完成任1項癌症篩檢，就能獲得iPhone抽獎機會，衛生局表示，完成越多項篩檢，中獎機率就越高。

衛生局表示，為響應第5期國家癌症防治計畫，並配合今年起國家擴大癌症篩檢對象政策，桃市府同步升級篩檢服務，推出癌症篩檢獎勵計畫活動，符合預防保健子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌公費癌症篩檢資格，或桃園市擴大肺癌篩檢資格的市民，只要在活動期間完成篩檢，下載「桃園市市民卡App」並完成會員註冊，進入消費優惠專區點選桃園幣，填寫後送出癌症篩檢獎勵計畫活動問卷，即可獲得1次抽獎機會，每完成1項篩檢就能多填1次問卷，增加1次抽獎資格。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，抽獎活動將於7月至11月每月舉辦，月月抽出首獎1名及貳獎4名，首獎為iPhone手機1支，貳獎可獲得iPASS MONEY電子支付點數1000元，未中獎者將自動保留抽獎資格至次月，愈早完成篩檢，抽獎機會愈多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法