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    高雄港旅運人次遠低於基隆港 港務公司分析原因

    高雄港今年預報的旅運人次不及2023年高峰時的6成。圖為國際郵輪停靠高雄港旅運中心。（記者洪定宏攝）

    高雄港今年預報的旅運人次不及2023年高峰時的6成。圖為國際郵輪停靠高雄港旅運中心。（記者洪定宏攝）

    2025/05/26 18:41

    〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院交通委員會今天考察高雄港發現，今年高雄港旅運人次不到基隆港同期的2成，且今年預報的旅運人次更不及2023年高峰時的6成。

    對此差異現象，台灣港務公司副總兼高雄港分公司總經理王派峰分析指出，基隆港旅運人次衝高主因在於距離，基隆港相較高雄港更近日本及韓國，尤其日本深受台灣遊客喜愛，讓基隆-日本與韓國航線爆紅，也促使2023年以高雄-香港為雙母港的原名勝郵輪轉往基隆營運日韓航線。

    王派峰強調，高雄港將持續爭取國際郵輪「掛靠港」，因為外國觀光客下船入境高雄旅遊1天甚至過夜，就會增加消費，有助提振高雄經濟。港務公司今年已到美國招商，接下來將前往日本及韓國，希望能增加預報人次及艘次，並持續和觀光署、高雄市政府合作招商及宣傳。

    王派峰表示，為爭取國際郵輪來台，港務公司今年針對高雄母港郵輪提供｢旅客服務費」全免優惠，明年也提供碼頭碇泊費優惠及旅客服務費減免，希望祭出誘因，吸引國際郵輪佈署高雄港。

    王派峰指出，疫情解封之後，國內郵輪市場復甦，報復性旅遊現象湧現，名勝世界一號郵輪推出｢高雄-香港」雙母港航線試水溫，使2023年高雄港郵輪艘次創歷史新高。

    但國際郵輪業者在規劃航線時，通常在1、2年前就佈局銷售，疫後亞洲港口開放較晚，多數郵輪已在歐洲、美洲運行，尤其亞洲區普遍缺船，導致亞洲郵輪市場仍較疫情前衰退。

    因此，王派峰強調，港務公司為加強國際行銷力道，主動拜會郵輪公司，例如今年4月參加美國邁阿密郵輪論壇，就跟12家郵輪公司代表進行一對一會議，向國際郵輪業者展示台灣港群完善的硬體設施、便捷的通關流程以及豐富的觀光資源。今年5月底將前往日本拜會日籍航商總部，多方行銷郵輪業務。

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