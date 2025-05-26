中市已成影視業者拍攝重要景點 觀旅局：研議行銷策略

電視劇「一把青」曾至光復新村取景（市府提供）

2025/05/26 19:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕韓國因影視作品吸引有全世界各地觀光客到韓國朝聖，市議員張玉嬿表示，影視觀光已成城市行銷重要途徑，但市府觀旅局未掌握影視觀光商機，卻仍著重在「看景點」的舊模式，極少把在台中拍攝取景膾炙人口的作品，轉化為具體的觀光體驗設計，讓影視景點曇花一現，議員要求市府要大力的推動影視觀光，吸引民眾因為影視作品來台中朝聖。

觀旅局表示，會配合影視作品來台中拍攝後，活用社群與媒體推廣，結合影評人、旅遊網紅、部落客進行宣傳，且在上映後順勢推出「主要拍攝地場景地圖」、「跟著劇情走」活動，吸引年輕族群走訪，觀旅局將持續與新聞局、文化局密切橫向聯繫，共同研議影視觀光行銷策略。

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台中市有很多景點都曾是影視作品的景點，如當年李安所拍攝的「少年pi的奇幻漂流」，主角跟老虎共處一船還面臨海浪襲擊的造浪池，景點就在台中，而電影「周處除三害」也在台中精明一街取景。

議員張玉嬿表示，許多民眾出國旅遊，是為了朝聖一場劇、一部動漫的拍攝地，影迷、劇迷、動漫迷甚至會整理踩點攻略。然而台中的旅遊策略僅停留在盤點介紹城市景點，按部就班辦活動、拍宣傳片，沒有觀光創新行銷概念，難以有效引起旅客對景點的好奇跟探索。

她並舉例，不少膾炙人口的作品在台中拍攝取景，如《一把青》的光復新村、《刻在你心底的名字》的湖心亭、《花甲男孩轉大人》的東海藝術街，甚至早期偶像劇《惡作劇之吻》的靜宜大學鵲橋，至今仍為劇迷朝聖的場景，但市府卻未將這些影視資源轉化為具體的觀光體驗設計，真的很可惜。

張玉嬿指出，高雄《痞子英雄》、台北《艋舺》、台南《想見你》，均已透過影視觀光帶動區域人潮與消費，台中若能整合市府內部資源，搭配導覽路線與沉浸式體驗，打造「青春校園」、「眷村懷舊」、「浪漫愛情」等影視主題遊程，將可大幅提升城市的觀光產業價值。

《花甲男孩轉大人》曾至大肚瑞井社區取景。（市府提供）

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