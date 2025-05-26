桃園楊梅5起公共滅火器自爆 議員鄭淑方批「300多支未回收」

桃園楊梅從去年至今發生5起公共滅火器自爆事件，發現內部都已鏽蝕嚴重。（議員鄭淑方提供）

2025/05/26 18:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市楊梅從去年8月至今年5月，發生5起公共滅火器自爆事件，議員鄭淑方今（26日）質詢指出，這些滅火器還在使用年限，內部卻早已鏽蝕嚴重，同批採購的尚有300支未回收，市府在巡查與管理上明顯有漏洞；楊梅區公所表示，初判是長期日曬雨淋所致，預計6月6日前完成回收。

鄭淑方指出，5起滅火器自爆分別發生於去年8月20日埔心菜市場、10月22日中正路、今年3月27日永美路、4月12日上湖二路、5月2日中正路，都是經常有民眾經過之處，自爆意外不僅造成商家財損，還可能會傷到人，而這些滅火器其實都在使用年限，外觀可能看不出有問題，自爆後才發現內部早已鏽蝕嚴重，預計要回收942支鏽蝕的滅火器，截至目前還有約300支尚未回收，這些「未爆彈」放置在哪裡？要求市府徹底清查並了解自爆原因，同時檢討公共滅火器制度及責任歸屬，包括採購、巡查、維護等環節，確保滅火器品質並確保每1支都可追蹤紀錄。

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民政局長劉思遠表示，市府於2017年即規定，里基層工作經費不能再用來購買鄰里巷道滅火器，僅限於滅火器換粉，唯一能採購的是地方建設補助款，市府不另編列預算。

民眾局表示，針對現有里鄰巷道滅火器的管理，則就設置地點、維護管理及教育訓練面向進行規範，統計目前全市有11萬9605支，每年函知公所辦理清查，去年11月22日完成的清查作業，有1萬0657支滅火器藥劑過期，以要求區公所依規定進行藥劑更新、更換或報廢。

消防局表示，路邊設置的公共滅火器不在各類場所消防安全設備設置標準的規範內，而是屬於自行設置，包括民眾或區公所、里辦公室等自行購買，主要是因應火災發生時便於取用，相對也要面對室外日曬雨淋容易鏽蝕的風險，消防局定期協助各區隨機抽檢，並將抽檢結果函知區公所，並進行後續督導及管理。

楊梅區公所表示，5起滅火器自爆事件，除埔心里有噴灑人員情形，經醫院檢查無大礙外，其餘為乾粉濺灑鄰近設施或物品，均立即派員至現場處理，經滅火器設備廠商初判，可能是長期日曬雨淋造成瓶身受潮鏽蝕，因瓶內壓力導致乾粉外洩，廠商已將現地恢復並承諾負起商家財物理賠。

楊梅區公所表示，發生自爆的滅火器，是2022年以政府採購法公開招標所購置，目前已過保固期，今年3月31日發文各里辦公處協助檢視、清查，預計回收共942支滅火器，尚有瑞塘里300支尚未回收，預計6月6日前完成，以保障公共安全。

桃園楊梅從去年至今發生5起公共滅火器自爆事件，發現內部都已鏽蝕嚴重。（議員鄭淑方提供）

桃園楊梅從去年至今發生5起公共滅火器自爆事件，發現內部都已鏽蝕嚴重。（議員鄭淑方提供）

議員鄭淑方26日質詢指出，楊梅接連發生5起公共滅火器自爆事件，這些滅火器還在使用年限，內部卻早已鏽蝕嚴重，目前尚有300支尚未回收，市府在巡查與管理上明顯有漏洞。（桃園市議會民進黨團提供）

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