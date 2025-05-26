林宸緯腦麻無法握筆、行走 一路拚到研究所獲選總統教育獎

林宸緯（右）目前就讀勤益科大資訊管理研究所，希望能結合AI科技協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活。（勤益科大提供）

2025/05/26 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科技大學資訊管理系碩士班研究生林宸緯從小因腦傷，罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，雖無法握筆、言語、行走，但他靠著堅毅、不放棄的精神，一路完成學業，還自學各項資訊技能，大學畢業後又考取資訊管理系研究所，以實際行動展現「不向命運低頭」的勇氣，因持續追求學術夢想與生命價值，獲選今年總統教育獎。

林宸緯自1歲半感染腸病毒後導致腦傷，確診為重度多重肢體障礙腦性麻痺。因無法以手握筆，也無法口語表達與自行行走，出入都要靠電動輪椅，日常生活也需他人協助，但面對艱困的學習與生活不便，他選擇以堅定的信念面對，從小學到高中，在師長及家人的鼓勵下，透過搖桿滑鼠與洞洞板鍵盤，一字一字敲打完成作業，進而逐漸熟練使用普通筆電滑鼠與鍵盤，展現驚人的自學能力與毅力。

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到了大學，他選擇離家到台中勤益科大就讀、獨立生活。校方表示，他自學各項資訊技能，成績表現優異，對肢體協調要求甚高的「電腦繪圖」課程曾拿到91分高分，並於大四參與「資料探勘」課程後，受到指導老師鼓勵，開始投入研究與全國競賽，成為資訊領域的實作人才，去年順利從工業工程與管理系畢業。

因自身多重障礙的經驗，林宸緯對人工智慧應用產生強烈興趣，希望未來能結合AI科技協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活。為了實踐這個夢想，他大學畢業後報考勤益科大資訊管理研究所，並積極投入相關研究。這份對生命的責任與對社會的回饋精神，獲選總統教育獎實至名歸，將於7月前往總統府接受表揚。

校方表示，林宸緯以實際行動展現「不向命運低頭」的勇氣，其堅毅的生命故事感動人心，並正向影響周遭同儕，是全體師生的驕傲與典範。未來學校也將持續提供支持與資源，協助更多如宸緯一般的學生勇敢追夢、實現自我。

林宸緯（左2）因腦傷罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，但他不向命運低頭，去年從勤益科大畢業。（勤益科大提供）

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