為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林宸緯腦麻無法握筆、行走 一路拚到研究所獲選總統教育獎

    林宸緯（右）目前就讀勤益科大資訊管理研究所，希望能結合AI科技協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活。（勤益科大提供）

    林宸緯（右）目前就讀勤益科大資訊管理研究所，希望能結合AI科技協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活。（勤益科大提供）

    2025/05/26 17:58

    〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科技大學資訊管理系碩士班研究生林宸緯從小因腦傷，罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，雖無法握筆、言語、行走，但他靠著堅毅、不放棄的精神，一路完成學業，還自學各項資訊技能，大學畢業後又考取資訊管理系研究所，以實際行動展現「不向命運低頭」的勇氣，因持續追求學術夢想與生命價值，獲選今年總統教育獎。

    林宸緯自1歲半感染腸病毒後導致腦傷，確診為重度多重肢體障礙腦性麻痺。因無法以手握筆，也無法口語表達與自行行走，出入都要靠電動輪椅，日常生活也需他人協助，但面對艱困的學習與生活不便，他選擇以堅定的信念面對，從小學到高中，在師長及家人的鼓勵下，透過搖桿滑鼠與洞洞板鍵盤，一字一字敲打完成作業，進而逐漸熟練使用普通筆電滑鼠與鍵盤，展現驚人的自學能力與毅力。

    到了大學，他選擇離家到台中勤益科大就讀、獨立生活。校方表示，他自學各項資訊技能，成績表現優異，對肢體協調要求甚高的「電腦繪圖」課程曾拿到91分高分，並於大四參與「資料探勘」課程後，受到指導老師鼓勵，開始投入研究與全國競賽，成為資訊領域的實作人才，去年順利從工業工程與管理系畢業。

    因自身多重障礙的經驗，林宸緯對人工智慧應用產生強烈興趣，希望未來能結合AI科技協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活。為了實踐這個夢想，他大學畢業後報考勤益科大資訊管理研究所，並積極投入相關研究。這份對生命的責任與對社會的回饋精神，獲選總統教育獎實至名歸，將於7月前往總統府接受表揚。

    校方表示，林宸緯以實際行動展現「不向命運低頭」的勇氣，其堅毅的生命故事感動人心，並正向影響周遭同儕，是全體師生的驕傲與典範。未來學校也將持續提供支持與資源，協助更多如宸緯一般的學生勇敢追夢、實現自我。

    林宸緯（左2）因腦傷罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，但他不向命運低頭，去年從勤益科大畢業。（勤益科大提供）

    林宸緯（左2）因腦傷罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，但他不向命運低頭，去年從勤益科大畢業。（勤益科大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播