馬公興仁里包肉粽體驗 澎湖議長陳毓仁以外孫身份返鄉參加

馬公興仁包肉粽體驗，現場即興舉行貴賓包肉粽大賽。（記者劉禹慶攝）

2025/05/26 18:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年一度端午節將屆！馬公市興仁里舉辦包肉粽聯誼活動，除里民志工媽媽參加之外，議長陳毓仁、議員呂黃春金、馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花、代表吳武宗、洪清騰、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人，都前往共襄盛舉，戰車營弟兄也應邀前往體驗。

今（26）日端午節前夕，馬公市興仁里長王太平發動志工，舉辦包粽子體驗活動，現場準備西瓜及飲品消暑，但澎湖遭東北季風來襲，天氣陰暗，也印證台灣俗諺「不到端午節、棉被不能收」，先民的智慧真的不容小覷。隨後展開包肉粽體驗，來賓與戰車營弟兄也共襄盛舉，場面相當熱絡，一掃天氣陰暗陰霾。

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澎湖縣議長陳毓仁，是興仁里的外孫，母親為興仁人，今也偕同父親陳雙全，返鄉參加包肉粽體驗，就像歌曲「回鄉的我」一樣心情，不管身在哪裡？還是故鄉阿娘煮的較有滋味，因此懷着感恩的心情參加母親故鄉活動，雖然母親因車禍意外過世，但議長還是善盡興仁外孫責任，與家鄉父老提前歡度端午佳節。

現場也即興舉行貴賓包肉粽大賽，由議長、市長及民進黨澎湖縣黨部主委同場競技，經驗老道的家庭主婦呂黃春金議員擔任評審，結果議長陳毓仁技高一籌贏得冠軍，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康居次，馬公市長黃健忠則拿到第3，雖然市長連續3年參加包肉粽活動，但無法掌握訣竅，只能自嘲下次會更好。

興仁志工包肉粽有模有樣，都是訓練有素的好手。（記者劉禹慶攝）

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