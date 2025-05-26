解台灣大道塞車苦！ 台中市政路延伸「1標」通車 工業區到市區省15分鐘

台中市政路延伸「1標」今通車，建設局長陳大田指出，工業區到市區交通省15分鐘。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/26 17:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市工業區往市區聯外道路不足，已往均仰賴台灣大道，每逢上下班尖峰時段總易塞車，地方盼了20年的市政路延伸工程中的工業一路到安和路段第1標工程今日通車，台中市建設局長陳大田指出，通車後工業區到市區交通多一條道路紓緩車流，行車時間可望節省15分鐘。

此外，立法院副院長江啟臣今參與通車禮時指出，市政路延伸工程除道路建設經費外，地方花的土地徵收費用往往比道路本身經費多，籲中央核撥地方補助款時應一併考量土地徵收款問題；應邀見證的內政部常務次長吳堂安則說，中央協助台中市府開發交通瓶頸及道路改善不遺餘力，台中市歷年申請生活圈系統建設等5大計畫，中央核定285項工程案、金額達102億，只要相關預算立法院沒有任何刪凍減，絕對會維持原來的補助額度。

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陳大田指出，台中市2005年起規劃市政路延伸工程，後因經費龐大下未推動，2019年重啟計畫並逐年編列預算推動，市政路延伸工程全長1950公尺總經費76億，中央補助24億，地方自籌52億元，工程分1、2標進行，其中長750公尺的工業區一路至安和路段第1標工程，總經費23億9254萬元，其中用地費14億8千餘萬，自2022年開工，今日終能通車；至於市政路自安和路至環中路三段的第2標工程，因需跨越筏子溪、穿越高鐵及國道一號，施工難度極高，目前工程進度已達20%，預計2026年底全線通車。

盧秀燕今主持通車典禮時指出，市政路延伸工程是地方期待逾20年的道路，推動面臨諸多挑戰，包括造價高，不到2公里的道路要花76億，台中市自籌高達52億，是台中市區最貴的一條道路，另沿線施工難度高，更要協調超過400位地主意見，意見紛歧。

盧秀燕說，當年推動時還遇政治干擾質疑她騙選票，她在議會發飆「非開不可」，如今第一標順利完工通車，將能紓解中工業區、中科園區、精密機械園區三大園區交通壓力，未來捷運藍線施工期間，市政路延伸工程也將作為重要的替代道路，她再引用吳沙名言「路若通，子孫就會成功」，強調將成工業區通往台中很重要的「黃金大道」，更能促進台中市發展。

陳大田指出，市政路延伸工程第一標先行通車，未來工業區往市區的交通道路除了台灣大道外，多了選擇，車流可行駛市政路延伸工業區一路到安和路段後，自安和路左右轉分流，能有效紓解台灣大道塞車情況，估工業區往市區交通時間可節省15分鐘。

台中市政路延伸「1標」斥資24億打造今通車，盧秀燕稱市政路延伸是「黃金大道」。（記者蘇孟娟攝）

地方苦等20年的台中市政路延伸「第1標」工程今通車。（記者蘇孟娟攝）

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