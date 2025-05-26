彰化高鐵不無聊！縣府高鐵特定區打造3座公園

位於彰化高鐵特定區的「花木公園」今啟用。（記者顏宏駿攝）

2025/05/26 17:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中高鐵特定區的社頭鄉「花木公園」今啟用，縣長王惠美會中表示，彰化斥資近億元在彰化高鐵特定區建3座公園，近期位於田中鎮的熊趣米公園和親子公園也將完工。

王惠美表示，縣政府為打造高鐵特定區全齡友善休憩空間，提計畫案向中央爭取經費，目前獲內政部國土署補助6千萬元，加上縣款3500萬元，總經費9500萬元，打造社頭的花木公園和興建中的田中鎮熊趣米公園及親子公園，花木公園最早啟用，熊趣米和親子公園也近完工了。

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熊趣米公園位在高鐵特定區滯洪池，面積約1.8公頃，縣政府利用旁邊平坦土地設置挑戰型、大型遊憩設施，對面的親子公園面積約0.8公頃，小型遊憩設施之外，縣政府興建田中親子館增加親子公園的功能。

縣長王惠美主持社頭鄉花木公園啟用典禮，鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福和田中區縣議員、多名村長、地方士紳到場，今特別來賓是一群參加寵物公園啟用的毛小孩，在場邊開心打轉，跟愛狗民眾玩耍，為啟用典禮注入歡樂氣氛。

王惠美表示，縣政府參與內政部競爭型計畫，獲補助6千萬元興闢鐵彰化縣田中高特定區的3座公園，社頭鄉花木公園率先啟用，花木公園顧名思義就是花木扶疏，景觀設施很自然的休閒場地，面積廣達2648坪，周邊有黃花風鈴木、阿勃勒、洋紫荊等花木依時盛放，民眾可到這裡野餐和從事親子活動。

蕭浚二說，社頭鄉很幸福，不僅鄉內的人很幸福，社頭寵物也很幸福，花木公園內的寵物友善專區面積約約233坪，設置小跨欄等設施供毛小孩運動、奔跑，鄉公所也爭取經費做里樂公園的二、三期，日後社頭鄉從杜鵑花道往西一路到花木公園的帶狀休閒區帶動旅遊及觀光。

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