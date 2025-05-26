小心！出國旅遊「嚐這1零食」回台灣竟「終身不得捐血」

原PO分享在泰國好奇吃下「大麻糖果」，回台後竟終身不得再捐血。示意圖。（資料照）

2025/05/26 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一顆糖果，竟換來一輩子無法捐血？近年來泰國政府鬆綁大麻政策，讓世界各地的觀光客都被吸引前往旅遊體驗。一名網友指出，因為在泰國旅遊可以食用大麻相關食品，原PO也在好奇心的驅使下，吃下了「大麻糖果」，沒想到回國後卻被捐血中心告知，終身不得再捐血，對此讓原PO十分錯愕。貼文曝光，也引起網友熱議。

網友在社群平台Threads發文說，某次在泰國旅遊期間，偶然接觸到一些大麻產品，在好奇心驅使下嚐鮮大麻糖果。沒想到返台後才得知，自己竟終生不得再捐血，讓原PO直呼，「只能為自己的行為負責了……如果早知道後果，我絕對不會為了一時好奇影響到捐血資格。」

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貼文曝光後，引起網友熱議，「哇塞真的是長見識了」、「這樣加拿大人跟美國人，基本上都不能捐血了」、「台灣確實一堆不符合邏輯的法律等待改善」、「雖然我沒捐血，但還是很慶幸去年去國外時，沒跟同事一起嘗試抽大麻」、「十年前吃過一次，十年後才捐血也會影響健康嗎」。

根據《捐血健康標準》規定，曾有吸毒紀錄或長期酗酒者，原則上都不得再捐血。另外，根據《毒品危害防制條例》在台灣不論是醫療用或娛樂用大麻皆屬非法，無論持有、販售或栽種皆可能構成犯罪。

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